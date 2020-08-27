住了2個月不想走！大陸網紅曝「心聲」狂讚：台灣最自由

大陸網紅「Simon Yu」19日在個人YouTube頻道上發布影片，在影片中他表示自己在台灣居住了一段時間了，所以就想向大家分享一下自己最喜歡台灣哪些地方。Simon Yu坦言，台灣擁有很多美好的事物、美景和人，在這其中自己最喜歡台灣的「制度」！他透露，台灣的制度給予人民非常高的自由度，甚至建立了一個安全無需人擔心的社會，不僅允許人民對自己的未來做出決定，更讓人確實體會到了平等。
「Simon Yu」指出，對他來說自由是可以有獨立的自由思想，然後能向他人分享自己的想法，在這個定義下，他認為台灣可能是亞洲最自由的地方之一！他也舉例，在台灣出版著作沒有很多的限制，創作者可以透過書籍、電影、報紙、音樂、遊戲來分享自己的想法；另外，在台灣對於網路也沒有太多審查機制，人民可以自由地討論各種事情而不必擔心他們的訊息、帳戶被刪除。
他也點出，若真的有人覺得自己的聲音應該被聽到，還能發起和平的抗議活動，台灣允許人民表達自己的聲音，政府不會利用至高無上的權力來打壓不同聲音，以此確保市民都擁有「正確」的意識形態。
「Simon Yu」接著也提到台灣的安全，他指出很多人認為自由與安全常常無法兼顧，一旦有了自由就會有暴力和混亂，但台灣卻證明了「自由和安全不是相互矛盾的」，更大讚「台灣可能是全世界最安全的地方之一」。他提到，台灣的犯罪率十分低，住在台灣不必太過擔心自己的安危，且若你需要幫助，人們都願意伸出手幫助你。除此之外，他認為台灣人的資產都受到法律安全的保護，即使得罪了非常有權力的政府高層，你仍是安全的，沒人可隨意沒收你的財產。
「Simon Yu」表示，在台灣，並非都是政府高官告訴人民該做什麼，而是人民會向政府官員告知應該做甚麼！他認為，官員的目標是讓他的選民滿意，否則下次他們就無法當選。他也舉例了先前「高雄市長韓國瑜遭罷免案」為例子。除此之外，台灣的許多政治人物時常在YouTube上和公眾交流自己未來的計劃和政策，這在其他國家是十分罕見的。
「Simon Yu」也分享想法，表示自己在台灣住了一段時間後，真的感受到了人人平等的觀念，這個概念是深植在社會制度下的。他也曾與台灣政府官員打過交道，發現每個人都謙虛友善，不會覺得自己高人一等。
影片中他也坦言，或許在台灣沒有辦法賺非常多的錢，但相比這裡的物價，應該能得到不錯的生活水準。除此之外，他也提及台灣的醫療以及健保制度，「它使得這裡的人看醫生的時候都不用花費太多的錢，就算是窮苦地區最窮苦的家庭，也能夠像有錢地區的人一樣接受到應該有的治療」。
最後，他表示自由、安全、吸引人且相對平等的制度，是台灣的整個核心，也是創造出其他美好事物的基石。不過，他也點出台灣在基本薪資、出生率、公共設施等議題仍須努力，但他相信台灣的未來會變得越來越好，更建議沒來過台灣的人，在疫情結束後可來台一遊，「我不擔心你不喜歡這裡，我就怕你來了就不想走了，就像我一樣」。
影片一曝光後，瞬間就有超過17萬人次觀看，不少網友一看也紛紛留言直呼，「中國人講這些事，我台灣人都幫你捏把冷汗，辛苦了，希望你能繼續喜愛台灣」、「看完了感覺眼睛濕濕的，感覺Simon說的眼睛都亮了」、「謝謝你喜歡台灣，我們還有很大的進步空間，政府與人民也會繼續努力」、「這是我見過大陸人對台灣最好的讚美，當然你也說了台灣還是有多缺點還是要共同努力，我們很虛心地接受，感謝你」。（編輯：陳雅雲）