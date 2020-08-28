館長深夜中彈！網全推爆「徒弟第一時間反應」：專業等級

原PO於PTT八卦板上發文，表示新北市的的救護能量跟技術是全台首屈一指的，可以在半個小時內從街頭送到急診，所以中彈後只要做好119到達前的第一反應就好，也因此他十分大讚館長徒弟的第一反應，「館長的徒弟不愧是專業的運動員，我們能看到兩個傷口都有覆蓋物加壓。」
他也專業解釋，指出以止血來說有三種方法，「以止血來說大概有三種方法可以考慮，我們需要考慮的是止血，所以直覺的用東西蓋著傷口並且加壓是很好的急救選擇，因為止血帶不是便宜的耗材，目前EMT教程會教止血帶的運用跟建議製作。考慮彈繃跟瞳孔筆製作一個能旋轉的止血帶是救護包能做到的，不過我考慮的永遠是最原始的徒手街頭急救，也就是撕一條布並找一條堅硬的樹枝狀物體，以包紮後能旋轉到更緊且固定為理想狀況。」
另外，原PO提醒，止血帶榜的點最好是傷口5公分內的上緣位置，以不綁在關節處為主，倘若遇到傷口範圍過大，他也建議在第一條止血帶上方再綁一條，「如果沒有材料，那就要考慮動脈壓迫止血，也就是傷在四肢，就找離心臟最近的大動脈加壓，減少血液的流動，並且抬高患肢防止大出血休克。」
原PO最後也大讚館長在中彈後沒有過度驚慌，深旁的員工也很專業在第一時間止血，他也點出現場的救護學長儘管面對許多鏡頭拍攝，仍不畏壓力且冷靜地指揮現場狀況，讓人不禁敬佩專業人士面對突發狀況的解決能力。
貼文一出後，隨即就引來許多網友留言，不少人也紛紛大讚直呼「深夜優質文」、「專業文，推」、「專業，怎麼可能那種痛苦不會叫= =」、「北海，你應該是消防人員，專業推」、「骨折都爆痛了，中彈沒昏迷真的很強」。
網路紅人館長陳之漢，28日凌晨在大街上遭人連開3槍，右手臂、右大腿和腳踝都中彈，現場警消到場，進行緊急處置，目前館長已被送往林口長庚醫院急救。隨後警方也表示，有一名自稱是開槍人士的23歲劉姓男子，前往林口警分局文化派出所投案，但當下不願意提供任何資料，更強調需等律師到場才肯開口。
事後警方也初步研判，該名劉男就是先前騷擾館長的男性狂粉，犯案動機疑為騷擾館長事件後，劉男遭網友肉搜心生不滿，才會開槍攻擊館長，而劉男在經過警詢後，將其依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署。（編輯：陳雅雲）