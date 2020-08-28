館長凌晨遭人近距離開3槍！網友點出「3疑點」：太自然了

原PO在《PTT》上表示，「我覺得有太多不合理的地方，就時間來看，8月初的時候兇嫌到林口成吉，他還是會員，而且看直播就知道，他是有目的在等待，等館長經過要來摸他，然後跟主管員工引起衝突，接著事情約在8月17在直播被講出來，而今天也是有目的在等待，不然沒進館內的話，很難遇到館長」。
原PO指出，「第一個疑點是，一般人不會直接去摸館長，還是預謀性的要這麼做，這明顯是挑釁。第二個疑點是，就算事後被公審，心情不好，會拿槍去開知名人物嗎？而且技術那麼好，連開三槍，全部避開要害。最後第三個疑點是，這名男子連回家都沒有，幾乎馬上去自首，還說他喝酒醉醺醺，一般人有這麼坦然嗎？」
原PO最後提到，「不管怎樣，我認為他有必要，要解釋從頭到尾，有夠極似預謀要做這些事，因為一切都太自然了」。
許多網友也紛紛回應，「覺得是計畫預謀的」、「感覺就有鬼」、「調查ㄧ下這傢伙背景」、「感覺就一定是策劃過的」、「喝酒射擊還可以都只打四肢，這訓練過吧」、「這肯定預謀犯案啊，各種脫罪計畫都計畫好了」、「三槍都是四肢，這個比警察還準」、「預謀的吧，而且還先設計好衝突作為動機」、「你知道的太多了」。
綜合媒體報導，林口警分局長陳保安表示，經調閱周遭監視器及計程車司機的筆錄，確認這起案件是由23歲的劉姓男子所犯，目前仍在偵訊，至於槍枝來源，也已經報請檢察官指揮偵辦，警方對暴力犯罪絕對是零容忍。（編輯：許智超）