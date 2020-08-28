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周錫瑋來了！與2美女下廚秀廚藝　更曝去岳父家神秘菜色

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-28 12:09:21

▲虎哥與2美女下廚秀廚藝，更曝「去岳父母家神秘菜色」。（圖／翻攝自YouTube頻道《軌藍趴火電台》）
▲虎哥與2美女下廚秀廚藝，更曝「去岳父母家神秘菜色」。（圖／翻攝自YouTube頻道《軌藍趴火電台》）
前台北縣長「虎哥」周錫瑋廚藝非常棒，由資深製作人林仕鵬所帶領的網路創作團隊《軌藍趴火電台》本周就邀請周錫瑋上節目，與兩位美女來賓一同下廚，除了美味的料理，周錫瑋更首次爆料了「當年去岳父母家下廚的那道神秘菜色」，引起大量網友熱烈討論。

▲有著「基隆邱淑貞」和「鳳山蕭亞軒」外號的兩位美女來賓站台。（圖／翻攝自YouTube頻道《軌藍趴火電台》）
▲有著「基隆邱淑貞」和「鳳山蕭亞軒」外號的兩位美女來賓站台。（圖／翻攝自YouTube頻道《軌藍趴火電台》）
YouTube頻道《軌藍趴火電台》這周特別邀請到前台北縣長周錫瑋到節目中，節目一開始，製作人仕鵬就和周錫瑋同台，周錫瑋更直言「要藉由這次料理的機會將仕鵬推銷出去給兩位美女」，隨後鏡頭一轉便帶到了兩位美女，讓她們自我介紹，有著基隆邱淑貞和鳳山蕭亞軒外號的兩位來賓，更是對這次節目的料理信心十足，接著仕鵬將精心製作的「四物湯」搬上檯面，虎哥品嚐過後更是讚不絕口，直言「這湯講實話真的有到90分」，兩位美女也表示「真的是很用心在燉」。

▲虎哥開始料理紅燒魚的時候，專業的樣子更是不遑多讓。（圖／翻攝自YouTube頻道《軌藍趴火電台》）
▲虎哥開始料理紅燒魚的時候，專業的樣子更是不遑多讓。（圖／翻攝自YouTube頻道《軌藍趴火電台》）
而當仕鵬開始做菜後，虎哥也不藏私的協助仕鵬，展現出男人下廚的魅力，一旁的兩位美女也直言「男生會煮飯真的很厲害」，過程中虎哥更揭露了他自己第一次到岳父岳母家第一次做飯的料理為「砂鍋粥」，甚至更指出「砂鍋粥」只要再加一點薑絲真的就很好吃了，而當仕鵬料理完成後，兩位美女也直呼「真的有小當家的感覺」，而當虎哥開始料理紅燒魚的時候，專業的樣子更是不遑多讓，一條完美的紅燒魚完全不沾鍋，料理上桌後，在場的人吃過後都讚不絕口。

▲仕鵬更拿出了「濃い豆乳」要來煮韓國泡麵。（圖／翻攝自YouTube頻道《軌藍趴火電台》）
▲仕鵬更拿出了「濃い豆乳」要來煮韓國泡麵。（圖／翻攝自YouTube頻道《軌藍趴火電台》）
最後，仕鵬更拿出了「濃い豆乳」要來煮韓國泡麵，更直言「很適合老年人食用」，從影片中可以看到，濃稠的豆乳加入泡麵中，讓湯頭更加濃郁，仕鵬更直言「加了豆乳的湯更好喝」，而節目的最後，來賓們對於濃豆乳配上泡麵的感覺認為「口感非常厲害」，網友們也紛紛留言表示「虎哥和仕鵬的默契，沒話說！」、「虎哥很會料理美食...真棒」、「就是喜歡看到虎哥和仕鵬，棒棒！」。（編輯：王柏文）

 

關鍵字

虎哥 周錫瑋 下廚 軌藍趴火電台 林仕鵬 豆乳 神秘菜色

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