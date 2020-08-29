9月份好運爆棚「4星座」曝光！第一名做什麼都順風順水

第四名、金牛座
金牛在9月將迎來大好財運！太陽吉星進入你的偏財宮，使你在投資、簽約、買彩券、中獎等偏財運都旺盛到不行，建議金牛在特別有靈感的日子，可以買張彩券來試試手氣，感興趣的抽獎也別錯過。另外，想要經營副業、創業、賣些斷捨離二手物的金牛，9月可以多多把握，你有機會在這方面闖出一片天，為你創造另一波財富，甚至副業贏過本業都有可能。
第三名、天秤座
天秤在9月將迎來事業好運！你的工作能力其實非常不錯，只是過去苦於小人，或在新環境、新同事還處於適應期，便容易有溝通不良的狀況。幸好9月起，代表商業、溝通的水星順行進入你命宮，天秤在事業上大開竅，開始摸清每個人的脾氣與地雷，發揮你與同事的專長，讓你事業發展越來越順利，與同事、領導相處愉快，瞬間蛻變成職場紅人，走到哪都有貴人相助，工作順了，收入自然也跟著翻漲。
第二名、水瓶座
水瓶在9月將迎來愛情好運！代表愛情與浪漫的金星在9月進入你的夫妻宮，單身的水瓶，你的好對象就要降臨，你們一拍即合、迅速熱戀，很快就能享受愛情的美好。有伴的水瓶，你與對象的愛情大回暖，就像回到熱戀期般，每天看對方都是越看越順眼，你們澎湃熱情的心幾乎擋都擋不住。特別是已婚的水瓶，9月你可以說是最強旺夫女。無論是有伴或單身，水瓶在9月都能享受到甜蜜炙熱的愛情！
第一名、獅子座
獅子在9月是迎來整體運翻紅的大好運！吉星金星進入你的命宮，加上幸運之星木星即將要恢復順行，獅子將能甩開過去霉運、成功翻身！9月你不管做什麼都是順風順水，連過去愛掌控事物的狀況也大幅改善，你開始了解手頭抓住太多事情，並不能讓事情更好，反而累到你的身心。懂得收放自如，加上各種吉星的加持，讓獅子與戀人、同事、家人、朋友的相處越來越順利，正能量也隨之翻漲，好運自然降臨！（編輯：賴詠璿）
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