好市多烤雞「吃到剩骨架」退貨！母子曝神理由　全場看傻

臉書專頁「我是 Sabrina，我思故我在」提到，昨（29）日Sabrina陪同老公前往高雄好市多賣場辦理不合身衣服的退貨，沒想到等候隊伍前方有一對母子，手上拎了一個「烤雞袋+紙盤+只剩下完整骨架的雞骨頭」。Sabrina猜測，那個烤雞上的肉應該是用「刀子」一片片割下來的，其他碎骨還有人為啃食過的痕跡。
當輪到那對母子時，櫃台人員依照流程詢問退貨原因，沒想到那位奧客媽卻表示：「因為覺得肉沒熟！」櫃檯人員隨即提問「可是你們吃光了阿？」沒想到奧客媽卻稱，「當時放在桌上準備隔天拿來退貨，結果兒子回家以後肚子餓，看到有烤雞就直接拿來啃了」。這時一旁兒子在旁邊也急著附和，「對～我不知道我媽要退貨，所以我先吃掉了！」
櫃台人員聽完後覺得無法自行決定，便請主管到現場。主管到達後，二話不說直接把整盤烤雞骨頭丟進透明袋子，並請員工幫忙辦理退貨。目睹整個過程的Sabrina感嘆，「主管全程都很淡定，應該是見多了，不過吃光的雞骨可以退貨，真的是『佛心』，我傻眼」。
過程曝光後再度引發熱烈討論，網友們紛紛感嘆，「Costco政策係會許予退貨，因為直接退貨的成本比花費員工時間與客人爭論低」、「也有維他命吃到剩下兩顆去退費的呀」、「我上次退貨，我前面的貴客退了一盤吃到剩一個半的大理石麵包，原因是他覺得太甜」、「感覺Costco櫃檯主管應該是全台灣EQ和忍耐度最高的職業」、「這種行為的確是讓人看不下去」。（編輯：潘毅）