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女友搭車坐後座！他聽「咀嚼怪聲」秒踩油門　真相網臉綠

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-31 16:58:18

▲一名網友指出，自己下班載著女友一起回家，而對方卻要求要坐在後座，但途中卻不斷聽到詭異的咀嚼怪聲，他一查出真相後，就秒踩油門加速行駛回家。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲一名網友指出，自己下班載著女友一起回家，而對方卻要求要坐在後座，但途中卻不斷聽到詭異的咀嚼怪聲，他一查出真相後，就秒踩油門加速行駛回家。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
情侶間有時總會因對方的一句話、一個小動作而心生不滿，更可能因此造成兩人關係間的衝突。對此，就有網友指出，某日下班開車載女友一起回家，但對方卻突然要求想坐在後座，然而開車的路途上，原PO卻不斷聽到後座傳來詭異的咀嚼怪聲，當他透過後視鏡知曉真相後，就立馬踩油門，加速開往家中。

一名網友於臉書粉專《靠北女友》上投稿，表示自己下班和女友一起去買了鹹酥雞、無骨雞腿排、無骨鹹酥雞、甘梅地瓜條、百頁豆腐等炸物，等買完準備上車後，女友卻直言想坐後座，「我問為何不坐副駕？她回我說下班想做舒服點⋯我就不以為然的發動車子開回家～」

然而在開車的路途上，他卻不斷聽到後座傳來咀嚼的聲音，於是他就通過車上的後視鏡觀察，發現女友正在偷吃剛買的炸物，「她說坐後座其實是在偷吃鹹酥雞！我也不好意思戳破她！於是我就稍微的加快速度，深怕一回家整袋的鹹酥雞就沒了！」

因沿途女友不斷發出咀嚼聲，加上原PO肚子十分餓，他就繼續加速行駛，沒想到女友開始抱怨開太快，這也讓原PO不滿直呼「當然要開快一點啊～不然等等回家整袋被妳偷吃光怎麼辦？」

等到一回家後，原PO就檢查了一下鹹酥雞還剩不少，於是開心呼喊女友一起享用，沒想到因原PO車上的那番話，讓女友心有不滿，而賭氣不願一起享用，但原PO卻高興直呼「她居然跟我賭氣說不想吃！然後都不跟我說話⋯爽！整袋都我的！自己吃！」

▲原PO指出，女友為偷吃鹽酥雞而選擇坐在後座。（圖／翻攝臉書粉專《靠北女友》）
▲原PO指出，女友為偷吃鹽酥雞而選擇坐在後座。（圖／翻攝臉書粉專《靠北女友》）
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，但不少人都對原PO與女友間的小故事看傻了眼，「無法想像一個男人會小氣到這種程度！你女友值得一個更疼她的人」、「下次買2份，一人一份就不會這樣了」、「為什麼你好意思打出來這個文章」、「男生行為很幼稚…但是女生也滿不貼心的」、「我整篇文章中只看到『幼稚』」、「贏了鹹酥雞，輸給了愛情，雙方有沒有考慮單身後，可以天天獨享」。

不過也有人搞笑直言，「想問哪家鹹酥雞這麼好吃，要搶著吃」、「為了一袋鹽酥雞引發的心理戰，像極了愛情」、「看到後面我還以為是阿公的遺產，到底多珍貴」、「所以鹽酥雞攤是哪一家」、「真的是感動人心的鹹酥雞故事～」、「你這鹽酥雞哪買的啊… 怎麼聽起來很貴的樣子…」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

女友 咀嚼 怪聲 後座 情侶

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