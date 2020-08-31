台人狂吃美牛卻不爽美豬？眾曝「真實理由」：不反對有鬼

原PO在PTT貼文指出「每次去大賣場的時候，美國牛排一兩千元一片，還不是一堆人買爆，我去牛排店也是找美國牛排，又甜又嫩，身邊也沒人在說美國牛有瘦肉精吃了會致癌，那為什麼一樣是瘦肉精，美國牛排就買爆，美國豬肉就怕爆？」
貼文一出，網友紛紛回應「因為實際上就是吃豬肉的人多於吃牛的人」、「台灣人吃豬肉太普遍，難分類篩選」、「台灣人消費豬的部分跟吃牛的比例很懸殊」、「豬肉製品太常見了....牛肉你每天都會吃嗎？」、「美牛那麼貴，平常根本不會吃，台灣人吃豬比吃牛量多好幾倍，不抗議才有鬼」、「幾乎每個人每天都有豬肉，一週或一個月有沒有一次牛都不一定，外食更是如此」。
綜合網友意見，多數人認為因為「台灣飲食習慣」問題，不少人每天必定會吃到豬肉，日常生活中常見的肉燥飯、貢丸、水餃、三明治、漢堡肉等等都是使用豬肉做成，而牛肉製品相對於豬肉吃得頻率大幅降低，也因此該政策才會引發如此大的反彈。
而對於美豬開放，有民眾深怕吃到未標示的美豬肉製品，農委會日前也一再強調，政府一定會落實做好所有安全把關和風險管理，包括強化進口肉品檢疫與查驗，同時要讓消費者清楚了解所有食品產地來源國資訊，一定會做好肉品強制標示產地；衛福部將協同農委會，就散裝肉品型態及通路共同全面盤點，做好清楚標示及完善配套管理做法。（編輯：張嘉哲）