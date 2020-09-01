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同事請喪假回高雄！他逛台北好市多巧遇　返家收訊息傻了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-09-01 19:10:00update2020-09-01 19:22:54

▲一名網友指出，有同事請了2個禮拜的喪假回高雄，沒想到他卻在台北的好市多逛街時巧遇對方，返家後竟還收到同事傳來的訊息，讓他內心感覺十分複雜。（示意圖／NOWnews資料照、Pixabay）
▲一名網友指出，有同事請了2個禮拜的喪假回高雄，沒想到他卻在台北的好市多逛街時巧遇對方，返家後竟還收到同事傳來的訊息，讓他內心感覺十分複雜。（示意圖／NOWnews資料照、Pixabay）
家中有親人過世時，許多人都會選擇放下手邊的工作，趕緊向公司請喪假回鄉，幫忙家人打理後事。不過就有網友指出，有同事先前請了2個禮拜的喪假回高雄，沒想到他卻在台北逛好市多時巧遇，而他回家時也收到了對方的訊息，讓他心情感到十分複雜。

原PO於PTT八卦板上發文，表示他有位同事請了2個星期的喪假回高雄，請假時對方也向主管表明「兩個星期她都會待在高雄，上班前一天才會回台北」。然而原PO下班去台北某間好市多逛街，準備買晚餐時，沒想到就巧遇同事和其男友，對方當下看到他後十分驚嚇，但原PO還是禮貌地打聲招呼就走了。

當他一回到家後，立馬上就收到了女同事傳來的訊息，但由於平常兩人下班後根本沒什麼聯絡，就讓原PO好奇發問「她是不是很害怕我明天去公司弄她啊？」

▲原PO指出，同事請了2個禮拜喪假回高雄，沒想到他卻在台北逛好市多時巧遇。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出，同事請了2個禮拜喪假回高雄，沒想到他卻在台北逛好市多時巧遇。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來許多網友討論，「你自己先保護好，不要她上班反過來弄你」、「你抓到她的小辮子了」、「我以前也遇到過」、「認真的講，她如果說她家裡在台北，有喪事，店長一定會親自去」、「跟主管說啊，但是單純陳述事實就好，主管怎麼想是他的事」。

不過也有不少人認為這樣無大礙，直言「這假本來就隨便人用了有什麼好弄的」、「還好吧！放假放得名正言順」、「喪假證明準備好，假要怎用都他的事吧」、「請假是權利」、「人家請都請假了，不能異動行程嗎」。

根據勞基法，勞工喪假規定依左，父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者，給予喪假八日，工資照給；祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡者，給予喪假六日，工資照給；曾祖父母、兄弟姊妹、配偶之祖父母喪亡者，給予喪假三日，工資照給。

若當勞工理應可請喪假時，雇主卻沒有正當理由就拒絕給假，或給假的天數不合法規，依法可罰新台幣二萬元以上一百萬元罰鍰，雇主也不得因勞工請婚假、喪假、公傷病假及公假，扣發全勤獎金。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

喪假 好市多 巧遇 訊息 同事

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