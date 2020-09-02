機車置物箱「有貓溢出來」只見四肢不見臉　網驚：頭呢？

原來這是網友家裡飼養的黑白貓「乳牛」啦！Tango Chang表示乳牛的媽媽「碎花」在不久前的某天傍晚，剛好當天家裡發生電線走火，全家人忙於整理屋內，碎花不知道從哪裡跑來竟然大剌剌地要討食，大家雖然忙碌但也於心不忍立刻拿出食物餵牠，沒過多久碎花生下乳牛與另一隻橘白貓「花生」，從此一家三口就住在Tango Chang家的庭院裡。目前3個月大的乳牛相當活潑，常常跳上跳下搗亂，累了就鑽進「各種容器」裡睡覺，唯獨對買來的籠子不理不睬，Tango Chang還笑說牠很神祕，有時黏人有時又很有距離，而且常常不見蹤影，但是只要一搖飼料包就會飛奔出現，怪癖很多。日前Tango Chang準備出門時，發現機車前置物箱怎麼有毛毛的東西溢出來，仔細一看原來是乳牛，牠以一種怪異姿勢翻肚睡覺，四隻美腿露在外面、頭部卻埋在下面，由於畫面太奇特Tango Chang只好先拍下來，隨後默默離開不打擾愛貓夢周公！
Tango Chang將乳牛超軟Q的模樣分享在「有點毛毛的」社團並寫下：「整個家最符合貓體工學的地方」，立刻吸引網友留言：「貓咪果然是液體做的」、「太軟Q了這樣也能睡超強」、「牠在修車啦」、「最新技能解鎖」、「牠的頭呢！？」、「其實他是掉下去爬不起來」、「以後出門不用裝貓籠了，放上去直接上路」、「我還以為是抹布」看來只有貓咪能超越貓咪，不曉得下一次乳牛還會出現什麼奇葩姿勢呢？讓我們拭目以待吧！（編輯：陳珮瑜）