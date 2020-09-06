憑直覺選張塔羅牌　測年底前哪個星座是你的「幸運星」？

2020已過了大半年，馬上就要進入秋天了！而你是不是很想知道年底前誰是你的貴人呢？現在就跟著塔羅牌老師艾菲爾一起放鬆心情，並憑著直覺，從上面的4張塔羅牌中，選出一張你最喜歡的動物牌，答案將分析出年底前誰是你的「幸運星」？

結果分析

A、公鹿





選到這張圖，代表目前你活力充沛，能量飽滿，目前你最注重自己的外貌，想要讓自己看起來煥然一新、改變以往的風格，因為你發現努力工作和享受生活一樣重要。過去的你，總是讓自己埋首工作之中，每天公司住家，兩點一線，就算你積極的想脫單，也連要認識新朋友的機會都沒有。下半年請你全心全意愛自己，將自己放在第一位，你將會感到心情開闊，桃花自來。快約你的幸運星：雙子、白羊、魔羯，出來聊聊脫單教戰守則。





B、獵犬





選到這張圖，表示你目前身心俱疲，只想好好去度個假，放鬆身心靈。你常常將自己逼得太緊，總是事事要求完美，你覺得做任何事，只要做了就要做到最好，要不就寧願不要開始。進入了讓人想發懶的秋天，讓你像洩了氣的皮球一樣，只想好好沉澱自己。下半年是你養精蓄銳的最佳時機，人家說「蹲得低才能跳得更遠」，休息是為了走更長遠的路。快約你的幸運星：獅子、水瓶、巨蟹，一起找個地方悠閒、發呆一整天。





C、獅子





選到這張圖，代表你就像一台吃飽油的火車頭，正在按照自己的計畫與步調往前行，一步一腳印地朝著夢想前進，人生有夢，築夢踏實，你現在可能為了實現夢想而囊中羞澀，但是心中卻是富足的，因為你知道如果你不去做，一切都只是空談，你從來就不怕辛苦，只怕無夢可作。下半年你的付出能得到回報，讓你充滿成就感，也讓你離成功越來越近。得空問問你的幸運星：天蠍、天秤、雙魚，看看他們有沒有什麼未完成的夢想，為彼此加油打氣。





D、貓咪





選到這張圖，表示你目前非常忙碌，一轉眼就進入下半年，你覺得好多事都只完成了一半，而你最討厭半途而廢，不只如此，就連別人的業務你也要往自己身上攬，常常忙到廢寢忘食，把自己的腸胃搞壞了不說，內分泌失調，臉上大冒痘。另外，進入秋天更是令人情緒低落、失去活力，是憂鬱症狀的好發季節，如果礙於面子問題不敢跟身邊的人提起，小心累積到受不了，最後一次爆發。抽空問問你的幸運星：射手、處女、金牛，平時是怎麼保養自己身體的。（編輯：許苡晴）





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