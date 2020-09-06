準到心坎！第一眼看見什麼？答案測出你的「真實性格」

＃女人
你對於不確定或難解的謎題總是抱有好奇心，喜歡透過自己獨特的思考方式進行驚人的構思，也因信念和主觀很明確，所以經常被人說很有個性。你也是一位完美主義的人，認為在所有方面的成果都必須是最好的。
你的個性十分開朗，總被他人認為是活潑的外向型人，但實際上你更享受在安樂空間裡的舒適。感情方面，由於你的個性單純而天真爛漫，即使遭受背叛或欺騙的情況，也能夠馬上忘記且離開。
＃櫃子
你外表看起來十分高傲冷酷，實際上內心是一位非常溫柔的人。你對於外界的看法和人們的視線都相當在意，所以總是不斷改變自己，讓自己能夠適應人群。不過你也十分渴望簡單輕鬆的生活，總是希望能夠遠離現實人生，期望能過上清幽的寧靜日子。
＃黃球
你對於他人都非常關懷，是善良的人，周圍的人都因你溫暖的性格而想要依靠你。另外，你面對任何事物時，總是會以百分之百的努力去面對、準備，以此展現自己的專業能力。
你的個性十分沉穩、平靜，無論遇到什麼事都能沉著應對，但也因你心腸軟，很容易被感動的性格，時常默默流下眼淚。你表面上看起來十分堅強，實際上內心卻很脆弱，是一個孤獨的人。
＃矮人
你擁有十分敏銳的直覺，任何人只要對你說謊，你馬上就能察覺到，強大的觀察力與高效率的做事態度，只要把事情交代給你，總能快速且完美地完成。
你十分有耐心且堅強，面對不好的事總能以堅持不懈的積極態度面對，甚至還能自我安慰，是具有樂觀意識的人。你也是一位富有同理心的人，總能全心全意地聆聽親友的心事，如此溫柔的性格，也讓他人都很喜歡你。（編輯：陳雅雲）