交往1個月！男友「消失16小時」　網提對話疑點：有問題

原PO提到，和現任男朋友在一起一個多月，上周六跟朋友去唱歌喝酒，周日想找男友一起出門約會，但男友表示可能要去新竹出差，原PO則說「去的話我陪你去」，男友卻說不一定會去，原PO又問「那沒去的話，要不要去看電影？」男友則改口周日早上到下午要和家人出門，只剩下晚上比較有空，提議是否改周一下午再去看電影。
當晚12點多，原PO打電話給男友想聊聊天，男友卻沒接到，過了12分鐘後傳訊解釋「我明天早上下午改跟我姑姑他們出去，我剛沒接到怎麼囉？」原PO詢問男友「是喔，你怎麼都跟家人出去？沒事啊，只是想跟你聊天，但是你好像不想就算了，我沒差」，半小時後男友依舊未讀訊息，原PO又說「你在睡覺嗎？為什麼想跟你聊天這麼難？想跟你出去也這麼難，你真的是我男朋友嗎？」直到隔日下午1點半，男友仍未現身，原PO忍不住又撥了一通電話，男友也未接，難過的說「是我做錯什麼了嗎？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，大多網友認為「好怪，是不是有別人啊？怎麼可能出去完全不看手機？」「你自己要觀察一下，感覺有問題」、「超過一天沒回就差不多了吧？我男朋友也很忙，也常常有兩三個小時不理我，但是忙完都會回來找我告訴我」、「他如果不開心妳說的話，也該回妳說他心情吧？到現在都不回是怎樣」、「男友做什麼工作啊？可以忙到沒有辦法回妳」。
不過，也有網友表示「感覺會很有壓力欸，你的訊息，雖然不是過分的話」、「怎麼都跟家人出去，這句如果是我會覺得滿反感的，我跟我男友都是絕對以家人為重的類型，基本上完全可以體諒對方跟家人優先」。（編輯：賴詠璿）