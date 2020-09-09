想發財嗎？直覺選哪隻貓能帶來好運　測你的「秋天財運」

誰不希望自己的財運能越來越旺呢？但畢竟錢有四隻腳，人只有兩隻，賺錢真的不容易啊！不過，我們還是可以從自身做起，把關好金錢支出。今天就透過艾菲爾老師的趣味心理測驗來一探究竟吧！





上圖中有4隻招來好運的貓咪，你覺得哪一隻能帶給你好運？答案將分析秋天你有沒有賺錢的好財運？

結果分析

答案A、三花貓





偏財運指數120分





你的秋天財運機會非常多，可在運氣特別好的那天去買彩券或參加抽獎，你會發現你的運勢超旺，財神爺很眷顧你，讓你的荷包滿滿，自然是眉開眼笑。另外，秋天時，你還可能會收到意外的零花錢，或是領導額外加獎金、紅包，雖然金額不一定會很多，但已經讓你感到驚喜、滿足了。建議你在天氣好時，多到戶外走走，或是去草地接接地氣，更能為自己增運與轉運喔！





答案B、白貓





偏財運指數40分





你的秋天財運機會偏壞，雖然你的財運較弱一點，但其實不要有大破財的狀況發生，對你而言已是很開心的事了，你的心中其實不是很執著在金錢這一塊，雖說錢賺越多是越好，但如果為了賺錢，犧牲自己的生活品質，或是壓縮與愛人、家人、朋友的相處時間，你是非常不樂意的。秋天對你來說，雖然沒有大筆錢財進帳，但財運維持平平、沒有破財，也算是不錯的。



▲直覺選哪隻貓能帶來好運？分析你的「秋天財運」。（圖／NOWnews資料照）

答案C、灰貓





財運指數95分





你的秋天財運機會挺不錯的，只不過你雖有進財，但也容易花掉，像是看到喜歡的衣服、包包、化妝品就買買買，就連買彩券或抽獎活動都很容易讓你得意忘形，看到中獎就一直繼續花錢買下去。提醒你記得設一下停損點，不要把好好的財運給花光了。





答案D、橘貓





偏財運指數83分





你的秋天財運機會時好時壞，其實你的財運算很不錯，偶爾去買張彩券也能中小獎，只是你的個性傾向於守財，不太想一直把錢拿出來做投資，因為你擔心無法回本，加上平時的各種生活開銷已讓你大失血了，所以你也不想在金錢上冒險，這也使你的偏財進帳會較弱一點。其實在這個秋天，你可以試著規劃一筆錢來做一些娛樂消費或投資，只要審慎考慮、多問有經驗的前輩，投資會是很好增加額外收入的方式。（編輯：許苡晴）



