女友聊天都10秒才已讀！慢回訊息「理由」曝　男心寒氣瘋

現代人手機不離身，人與人之間，多半使用通訊軟體來進行交流，不少人都有被已讀不回的困擾，但有些人因為對方「不已讀」而焦躁。近日，就有網友抱怨，女友跟他聊天十秒才已讀，理由更是讓他不能接受，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《Dcard》表示，「如果跟你的男朋友或女朋友聊天，可是她都十秒後才已讀，你們會怎麼解釋？」從對話記錄看到，原PO覺得女友到底在忙什麼，一直跳掉，但明明兩人正在聊天，女友也沒有「秒讀」，向女友詢問，對方卻說「不想一直看螢幕而已」，讓他不爽直呼「理由也太爛，這樣一分鐘要解鎖好多次」。
原PO指出，「女友反而覺得，為什麼要懷疑她，還說『這種細節不要這麼浮誇』，並叫我趕快去睡覺，難道真的是我太浮誇？這次是兩個人都已經在聊天室內，而且也聊了一陣子，突然跟我說要去睡了，但是她還是一直有回覆我，只是都隔了一點時間才已讀」。
原PO也提到，「因為前幾天彼此都在忙，而今天剛好有空聊天，所以才無法接受，每一則訊息都過一下下才已讀，明明沒有事情要忙，雖然平常也都會打電話，但還是會怕吵到室友，因此，如果要把『在忙、平常時間』跟『彼此都已經在聊天室內』，而且是平常睡前的例行時間，混為一談，那我也無法多說什麼」。
許多網友看完也紛紛回應，「10秒很久嗎」、「你真的太浮誇」、「10秒就說人家不把握」、「10秒就受不了，那我們上班族怎麼辦，根本沒時間好好回」、「你這樣讓人壓力很大」、「給人家一點空間吧 」、「秒讀秒回，其實滿累的」、「我覺得秒讀很有壓力欸」。（編輯：許智超）