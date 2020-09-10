女友聊天都10秒才已讀！慢回訊息「理由」曝　男心寒氣瘋

現代人手機不離身，人與人之間，多半使用通訊軟體來進行交流，不少人都有被已讀不回的困擾，但有些人因為對方「不已讀」而焦躁。近日，就有網友抱怨，女友跟他聊天十秒才已讀，理由更是讓他不能接受，貼文一出也引起網友熱議。





▲他不接受，女友的理由，只是「不想一直看著螢幕而已」。（圖／翻攝自《Dcard》 ）