媽拿口罩要退貨！藥師驚喊「這不是加利」　內行一看秒懂

國家口罩隊成員「加利科技」日前遭踢爆，進口陸製口罩混充國家隊實名制市場，引發民眾譁然，而不少買到加利口罩的民眾，近幾日也紛紛到藥局及各通路退換貨。近日，就有網友表示「去藥局買口罩的時候，有客人拿著不是加利的口罩說要退，為何啊？」貼文引發熱議。
原PO在「口罩現貨資訊專區」貼文指出「今天去買實名制口罩的時候，前面的客人拿盒裝永猷口罩要退，藥師說這不是加利，這牌沒有回收，結果客人大聲狂罵藥師，據說已經鬧了一小時，無言以對，但為何他拿的是永猷口罩？」
貼文一出，網友紛紛回應「笑死，被加利發財秘笈害到啊」、「他是因為加利的發財密笈才要退的嗎...笑死」、「看發財秘笈要退的啦，人家都解釋了，不要給我啦正缺哈哈哈」、「那是加利貼的，又不是永猷貼的！哪家公司會把這種貼牆上？」、「真的被加利害死，衰到爆的永猷」、「永猶是好貨好嗎！已經訂一箱坐等到貨耶！」、「永猶很讚啊，台灣鯛不識貨，不看新聞還要去給人家退貨」。
綜合網友分析，大概率是因為「加利科技」被踢爆之後，有媒體到負責人林明進辦公室採訪時，發現牆上掛著「永猷的發財秘笈」，誤以為永猷與加利是一夥的；但對於此事，永猷負責人呂坤忠早已出面澄清「絕對沒有說過發財秘笈那些話，他承認認識林明進，因兩人同屬台灣區不織布工業同業公會會員，但不熟，強調永猷加入國家口罩隊，產線不眠不休製作，並全面配合政府徵收，以國家人民需求為優先，如果再有不實指控，將尋求法律途徑。」（編輯：張嘉哲）
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