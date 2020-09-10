媽拿口罩要退貨！藥師驚喊「這不是加利」　內行一看秒懂

國家口罩隊成員「加利科技」日前遭踢爆，進口陸製口罩混充國家隊實名制市場，引發民眾譁然，而不少買到加利口罩的民眾，近幾日也紛紛到藥局及各通路退換貨。近日，就有網友表示「去藥局買口罩的時候，有客人拿著不是加利的口罩說要退，為何啊？」貼文引發熱議。





▲網友表示看到有客人拿不是加利口罩來退貨。（圖／翻攝口罩現貨資訊專區）