台人「最常偷的東西」是啥？法國人1句話嗆爆　網全贊同

常常聽聞「小偷闖空門」，都是將家中貴重物品偷走，像是珠寶、現金和一些較為值錢的東西，不過，也有女網友表示，「台灣人最常偷的東西」，其實是這項「生活用品」，連她的法國朋友都認同並以一句話嗆台人，貼文一出，引起網友熱議。





該名女網友在社群平台《Dcard》上以「台灣人最常偷的東西」為題，表示台灣的治安素來以良好聞名，就像手機、錢包放在桌上，離席一段時間也不會被偷的那種。而某天她和一位法國朋友提到自己曾被偷過包包時，對方竟回「妳大概是全台灣唯一被偷過東西的人吧」。



▲女網友在社群平台《Dcard》上以「台灣人最常偷的東西」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 她也提到，然而在某個午後下大雨的夏天傍晚，原PO和另一名朋友去飲料店，邊喝珍奶邊聊天，在店內坐了約兩個小時後，雨停了，「放在店外傘桶的傘也不見了」，也因為那把傘很可愛，而且也是她第一次被偷傘，「當下真的很傷心」。



