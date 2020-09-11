台人「最常偷的東西」是啥？法國人1句話嗆爆　網全贊同

常常聽聞「小偷闖空門」，都是將家中貴重物品偷走，像是珠寶、現金和一些較為值錢的東西，不過，也有女網友表示，「台灣人最常偷的東西」，其實是這項「生活用品」，連她的法國朋友都認同並以一句話嗆台人，貼文一出，引起網友熱議。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「台灣人最常偷的東西」為題，表示台灣的治安素來以良好聞名，就像手機、錢包放在桌上，離席一段時間也不會被偷的那種。而某天她和一位法國朋友提到自己曾被偷過包包時，對方竟回「妳大概是全台灣唯一被偷過東西的人吧」。
她也提到，然而在某個午後下大雨的夏天傍晚，原PO和另一名朋友去飲料店，邊喝珍奶邊聊天，在店內坐了約兩個小時後，雨停了，「放在店外傘桶的傘也不見了」，也因為那把傘很可愛，而且也是她第一次被偷傘，「當下真的很傷心」。
隔天遇到那位法國朋友時，原PO很失落的跟他說這件事，本以為對方會像上次一樣取笑自己，豈料對方竟義正嚴辭的說一句話「台灣人很壞」，後來才說他在台灣已經「被偷了3把傘了」，也難怪會有這種反應。她在文末也表示，「呼籲大家不要隨便亂拿別人的傘啊，主人會很傷心的」。
貼文一出，引起網友熱議，「台灣人貴的不偷就偷傘」、「我也被偷過，有夠氣的，自動反向傘也沒有說真的很便宜，新買的沒幾天就被偷，氣到咪咪冒冒」、「傘被偷過一次就知道，無論去哪裡都不要放在外面的傘架！不然就是雨傘要選醜醜舊舊的才不會被偷」、「還有機車上的抹布！」、「不止台灣，連治安很好的日本，雨傘也常常被偷」、「機車安全帽也被偷過」。（編輯：郭佩蓉）