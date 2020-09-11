小孩誰顧？男慘遭「15女公審」　對話曝光全場看傻：誇張

不少夫妻結婚後，在常會遇到的問題中，「小孩到底該由誰來顧」一事讓許多人非常頭疼，對此，也有一名男網友發文抱怨，老婆要求他下班以後顧小孩，經討論後沒能達成共識，老婆一氣之下就回娘家了，沒想到近日他竟慘遭「15個女人公審」，讓他直呼「我很無言」。





該名男網友在臉書粉專《靠北老婆》發文，他表示自己賺錢養家，老婆做家務和顧兩個小孩，前幾天老婆跟他討論，希望原PO下班後能幫她顧小孩，因為老婆希望有自己個人的空間與時間，原PO也表示因為下班很累了，如果是幫妳看一段時間，能「盡力試試」。



▲男網友在臉書粉專《靠北老婆》發文。（圖／翻攝自《靠北老婆》） 他也提到，但是如果是「完全放給我，我不能接受」，豈料此話一出，老婆就生氣回娘家了，而在近日，原PO突然被拉進一個群組裡，「慘被15個女人公審」，讓他直呼「誇張，真的很誇張，我再辛苦都能忍，但我的心真的累了，我很無言」。





而從這個「公審群組」的截圖內容可以看到，對話中有老婆的大姐、二姐、妹妹、前同事、閨蜜、朋友，甚至是岳母及姪女都一同公審他，像是「帶小孩，最累的不是『身體上的疲憊』，而是一種『精神上的耗弱』，在家看似什麼事都能做，其實卻什麼事也做不成，你應該要體諒而不是計較」、「你還叫她去工作賺錢，然後請保母帶，沒用的男人才叫女人去賺錢」、「我女兒嫁給你，如果連這點要求都要計較，只能怪她眼瞎」。



▲男網友遭「公審」的群組對話截圖。（圖／翻攝自《靠北老婆》） 貼文一出，引起網友熱議，「帶小孩也算上班好嗎！是沒有薪水的欸，真是翻白眼，小孩是兩個人的，沒有分你我的！真是翻白眼」、「孩子不是你的？下班回家幫忙顧不對嗎？不是上班的比較累，你來顧一天體驗看看好了」。





也有網友認為「她要的是同理心，精神上的安慰，但公審真的不行」、「整天顧小孩真的很累，但是我無法理解讓娘家一群人這樣公審自己的老公」、「老婆家的人，真的誇張」、「這樣公審真的刷新三觀，夫妻的事情自己要想方式溝通，靠公審來溝通那只是要讓男方屈服而已，講難聽點之後吵到要離婚，都是自己跟那群深宮怨婦搞的」。（編輯：郭佩蓉）



