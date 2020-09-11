總是愛錯人？超神準塔羅測驗　秒懂你今生的「愛情宿命」

不知你在談戀愛的過程中，或是在婚姻裡，是否常覺得自己老是遇到困難，感嘆自己的感情運勢「為何這麼糟，總是遇不到好對象」？塔羅牌老師艾菲爾在微信官方帳號《塔羅星座艾菲爾老師》中就分享了一項塔羅牌測驗，要測出你今生的「愛情宿命」。





讓你能更了解自己的愛情世界，好好擺脫感情的宿命，找回愛情的主導權。也別忘記幫忙正陷入愛情泥沼中的閨蜜和朋友們，他們正需要你的開導與陪伴喔！





Q：請分別凝視下面四張塔羅牌五秒(在心裡默數即可)。哪一張牌讓你看完心情很慌亂？



▲塔羅牌老師艾菲爾分享一項心理測驗，測你今生的「愛情宿命」。（圖／翻攝自微信官方帳號《塔羅星座艾菲爾老師》） A、黑紅塔羅牌





B、綠灰塔羅牌





C、黑黃塔羅牌





D、黑白塔羅牌





-選好看答案-





A、黑紅塔羅牌





你在戀愛中的感情宿命





總是被情人耽誤





你總是以另一半為世界中心打轉，一但愛上一個人之後，就會把對方視為結婚的對象，來經營這份感情，無條件的為這份感情付出心力、青春。也因為在愛情中總是付出的太多，最終因此影響了自己的生活、事業、夢想與友情。你原本有大好的青春，有自己想做的事、想努力完成的夢想，但常常因為太愛對方，而不得不放棄這些，最後會變成互相埋怨、爭吵的理由。多一點愛給自己吧！





B、綠灰塔羅牌





你在戀愛中的感情宿命





總是被劈腿





你在感情中沒什麼心眼，也沒有心機，更缺乏對第三者的警覺性，總是天真的去相信對方，遇到不合理的情況，不先質疑對方，反而是先檢討自己，覺得是不是自己想太多，會不會是自己庸人自擾，而不會去懷疑對方，但是過度相信對方，結果就是被劈腿。親愛的，其實你是對自己缺乏自信，明明你是對的，卻不敢表達，寧可相信是自己弄錯，也不願意去質疑對方，破壞兩人的情感。機靈一點，遠離渣男。





C、黑黃塔羅牌





你在戀愛中的感情宿命





總是付出金錢





你的個性比較死心眼，當看中一個人，就會掏心挖肺、付出一切。如果遇上對方有經濟困難，你總會覺得跟對方是一家人，所以二話不說的跳下去幫忙，出錢又出力，你認為這樣對方會得到你的愛與支持。只不過，你這樣的心態，最後也只會讓對方認為，你付出這些是理所當然的，一旦遇到居心不良的人，你就容易被騙得團團轉，最後導致人財兩失的窘境。眼睛睜亮一點，交往時減少金錢借貸。若渣男跡象顯而易見，但卻被愛沖昏頭。





D、黑白塔羅牌





你在戀愛中的感情宿命





總是愛錯人





你外表幹練、事業有成，但在感情中其實是個傻大姐，因為你一心在自己的事業上，感情學分總是不及格，而你的對像多半是親友介紹認識，然而對方卻是因為看準了你的能力，覺得你能夠幫助他更上一層樓接近你，又或者彼此交往後，他就變得高高在上，而你只能卑微地幫他做事。在你付出感情後，卻得不到回報，漸漸的他越來越遠，對你越冷淡。先從朋友開始，熟識對方後再來談後續交往吧。（編輯：郭佩蓉）



