一堆電機系畢業去當公務員？過來人揭「神優勢」：爽多了

大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響，其中電機系就因未來出路領域廣泛，成為理工人最嚮往的科系之一。不過就有網友指出，儘管電機系畢業起薪高，卻還是有不少人轉往考取公務員，這就讓他十分納悶。對此，就有過來人紛紛點出背後關鍵原因。
原PO於PTT八卦板上發文，表示電機系大概是台灣第三強科系，基本上畢業出社會後起薪都很高，大概只輸醫牙而已。但他指出每年聽說都有很多電機系的畢業生，跑去考經濟部招考或高普地特。
他認為，先不論考進去所花費的時間和精力，「即便考進去了，現在公家機關都一堆老屁股佔著爽缺，新人進去做得要死還領那3.4萬的薪水」。這樣的情況，就讓他疑惑發問「怎麼不去科技業賺年薪百萬啊？有沒有電機系畢業跑去考國考的人在想什麼的八卦？」
問題一曝光後，就引來不少人討論，其中有網友認為儘管薪資再高，有些人還是會以工作壓力、健康等因素作為首要考量，轉往選擇自己能負荷的工作，「做專案做到壓力大呀！進GG也是學長學弟制呀」、「生活跟金錢的取捨囉！從科技業跳出來的那麼多，大部分都是覺得這種生活不想待啊」、「拿生命健康在換的」、「等你每天七點下班，看國考的同學五點下班你就知道為什麼了！更不用說五年後，你同學的薪水根本不輸你甚至可能比你還高」。
另外也有人認為公務員其實亦是就職好選項，直言「公家機關爽多了，真的！錢夠用就好」、「國營穩定升薪，在外面要肝到死」、「每天6點下班做個十年6萬薪，不錯呀」；甚至有網友建議「考台電吧！薪水不低阿」、「不如考國營」。（編輯：陳雅雲）