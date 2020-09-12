一堆電機系畢業去當公務員？過來人揭「神優勢」：爽多了

大學所選擇的科系不僅對個人的職涯規劃有著一定的關係，更對未來人生發展有所影響，其中電機系就因未來出路領域廣泛，成為理工人最嚮往的科系之一。不過就有網友指出，儘管電機系畢業起薪高，卻還是有不少人轉往考取公務員，這就讓他十分納悶。對此，就有過來人紛紛點出背後關鍵原因。





▲原PO納悶，為何不少電機系畢業的人放棄科技業的高薪工作，反而選擇去當領死薪水的公務員？（圖／翻攝PTT）