結婚「臉書發喜帖」有效率沒溫度？過來人揭真相：傻傻的

結婚是兩人的終生大事，從拍婚紗到宴客，任何細節都不能馬虎。因此近日，就有網友在網路上表示疑惑，「結婚的時候用『臉書發喜帖』，有效率沒溫度？」對此，就有結過婚的過來人點出真相，直言「真的傻傻的」，引起熱議。
結過婚的過來人紛紛揭露出「用臉書發喜帖」的真相，在於「統計人數」，真的決定要不要邀請的時候，還是會寄紙本喜帖，「按了邀請再發喜帖給你還可以吧」、「不會啊 表單統計很方便有效率啊」、「我遇過的很多在臉書邀請是統計，實際還是會寄喜帖呀」、「只是『看起來』像是FB開個活動，大家就自動點參加了。實際上那個就是方便統計而已，真的親朋好友哪個不會寒暄個幾句？哪個會是看到活動才知道要結婚了？你以為人家科技冷漠，實際上可能是你食古不化，拒絕使用現代工具。」、「先臉書測一下意願，有初步意願再去電確認，不然直接打電話過去，人家不知道怎麼拒絕，那不是雙方都很尷尬嗎」、「實際還是會寄喜帖」、「時代不一樣了，所以最後就用這種願者上鉤的方式來以免有爭議」、「這樣真的方便統計人數 如果他們又不想辦很大」、「那不是邀請只是純統計吧...，真的好的朋友一定還是會一一私訊、電話邀請，很合常理啊」、「統計完喜帖是小錢 大錢是要順便統計桌數」。（編輯：王柏文）