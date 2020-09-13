結婚「臉書發喜帖」有效率沒溫度？過來人揭真相：傻傻的

結婚是兩人的終生大事，從拍婚紗到宴客，任何細節都不能馬虎。因此近日，就有網友在網路上表示疑惑，「結婚的時候用『臉書發喜帖』，有效率沒溫度？」對此，就有結過婚的過來人點出真相，直言「真的傻傻的」，引起熱議。





▲喜帖。 (示意圖／翻攝自 pixabay )