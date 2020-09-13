高雄女居檢13天突死亡！陸網瘋猜「恐怖推測」　台人臉綠

高雄市美濃區一名50歲婦女居家檢疫13天突然陳屍家中，引發社會議論，橋頭地檢署檢察官今（13）日會同法醫，趕在上午10時半前採檢、由衛生單位檢驗。對此，就有網友討論「大陸人說台灣蓋牌你信不信？」貼文引發熱議。





▲高雄一名婦人居家檢疫13天突然陳屍家中，對此，大陸網友認為「台灣疫情蓋牌」，令不少台灣網友傻眼。（圖／翻攝微博）