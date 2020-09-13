高雄女居檢13天突死亡！陸網瘋猜「恐怖推測」　台人臉綠

高雄市美濃區一名50歲婦女居家檢疫13天突然陳屍家中，引發社會議論，橋頭地檢署檢察官今（13）日會同法醫，趕在上午10時半前採檢、由衛生單位檢驗。對此，就有網友討論「大陸人說台灣蓋牌你信不信？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「台灣目前總共有4起居家檢疫時死亡的案例，9月12日高雄美濃婦人（死因調查中） 5月5日新北新莊（沒查到死亡原因，但採檢陰性） 4月4日桃園1男1女（調查為燒炭死亡），結果大陸那邊吹起的風向是台灣蓋牌， 如何說服這些人台灣並沒有蓋牌？」
只見該消息被轉貼到大陸論壇之後，不少中國網友表示「當局的不作為最後可憐的還是民眾」、「蓋牌蓋到害死民眾了」、「給老子遮蔽疫情，看要草菅人命到什麼時候」、「感覺台灣根本就沒做真的核酸檢測」、「台灣隱滿疫情」、「零確診的台灣，真可笑」。
而貼文一出，台灣紛紛回應「造謠的人真的太誇張」、「根本不需要說服他們啊，因為他們才蓋最兇」、「一個陰性兩個自殺，有一個還在調查中，這樣也能扯蓋牌」、「台灣言論這麼自由，怎麼蓋牌？早有實情都被挖出來了」、「誰蓋牌還不馬上被爆料，一般人都知道吧」、「中國才是真蓋牌好嗎，管到台灣來」。
據了解，個案平時與母親和三名兄妹住在北部，因工作關係前往南京，8月30日從小港機場返台入境，暫居美濃弟弟家居家檢疫，13天居家檢疫聯絡均無異樣，除了有糖尿病病史，身體狀況大致不錯，衛生局掌握，死者在前天晚上11時左右，最後一次與胞弟隔門談話，昨天下午屋內沒有動靜，才被胞弟發現陳屍房內，檢驗結果最快將於今晚前出爐。（編輯：張嘉哲）
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