自助餐怎麼夾不吃虧？老饕秒點「3地雷菜」：選了貴死你

由於自助餐選擇自由且菜色多樣，成為不少外食族用餐的首選之一。不過，就有女網友指出，自己最近吃自助餐時遇到一些店家沒有標示價格，都會以秤重的方式計價，但這就讓她困惑「該怎麼夾自助餐？」對此，就引來許多內行人分享秘訣，更有人點名「3樣菜」絕對不要夾！





▲原PO分享第一次的菜色。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO分享第二次的菜色。（圖／翻攝Dcard）

▲原PO分享第三次的菜色。（圖／翻攝Dcard）