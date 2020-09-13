自助餐怎麼夾不吃虧？老饕秒點「3地雷菜」：選了貴死你

由於自助餐選擇自由且菜色多樣，成為不少外食族用餐的首選之一。不過，就有女網友指出，自己最近吃自助餐時遇到一些店家沒有標示價格，都會以秤重的方式計價，但這就讓她困惑「該怎麼夾自助餐？」對此，就引來許多內行人分享秘訣，更有人點名「3樣菜」絕對不要夾！
原PO於《Dcard》上發文，表示因為家庭因素，最近開始改吃素食，不過她就感嘆之前吃葷的自助餐時，店家都有將價格、量標示清楚，自從改吃素食自助餐後，發現不少店家沒有標示價格，且秤重的機器顯示會被膠帶遮蔽，「消費者方是看不到的，所以不知道店家是用『看』的，還是『秤重』的」。
再來，她也分享自己在同間餐廳消費的例子，指出第一次夾了3樣菜和一大碗飯，共40元；第二次夾了2樣菜、1素料和一小碗飯，共40元；第三次夾了4樣菜、1素料和一小碗飯，共75元。
這樣的狀況，也讓原PO無奈提問，「說真的，當時我的荷包有哭了一下..因為這間菜吃起來除了素的，沒有特別很美味..求常常吃自助餐的神人幫我解惑一下，我該怎麼夾自助餐？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「覺得不要買秤重的，這種都很虧」、「自助餐還會看幫你結帳的人是誰，還有那樣菜現在時價多少，還有煮出來的量多少」、「生意好的話，大都用看的，否則排隊會排死，可以先看別人菜量及價格，多看幾次就大略知道了吧！」、「走進自助餐直接看櫃檯，如果是秤重就會很貴，如果沒有就是算樣數，會因為時價、不同人、老闆心情、菜夾比較多而價位不同」。
其中也有人點名「豆皮」、「絲瓜」、「滷豆腐」千萬別夾，「如果是秤重的，要把水分瀝乾，然後像豆皮、絲瓜這種會吸湯汁的都很重，儘量避免夾太多」、「找對店家很重要，千萬別找秤重的，隨便夾個滷豆腐貴死你⋯」。
另外亦有內行人分享秘訣，直言「跟著我媽吃素21年了，我的方法是每道菜夾一兩口就好，如果有特別想吃的才會多夾一點，這樣吃到的種類多，錢又不會花超過」、「可以把菜平均分散在盒中，才不會重量不平均」、「不用特別去素食的店啦，素食都會賣比較貴，你就去一般的店，不要夾肉就會比較便宜了」。（編輯：陳雅雲）