全球確診直逼3千萬！「恐怖數據」台人嚇壞：2天後真的GG

新冠肺炎疫情持續在國際蔓延，根美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤數據，全球累計至少已經有2859萬3293人確診新冠肺炎，至少91萬7321人喪生。對此，就有網友分享自己整理的疫情數據，貼文引發熱議。





▲網友整理全球疫情概況，表示在2天之後，全球確診人數恐突破三千萬人。（圖／翻攝PTT）