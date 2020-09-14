全球確診直逼3千萬！「恐怖數據」台人嚇壞：2天後真的GG

新冠肺炎疫情持續在國際蔓延，根美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）追蹤數據，全球累計至少已經有2859萬3293人確診新冠肺炎，至少91萬7321人喪生。對此，就有網友分享自己整理的疫情數據，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「昨天全球新增確診病例達282,372人，與上週六的274,560例相比，增加7812例，成長率為2.85%，連續第4天上升；如果用上週自行紀錄的新增確診數字269,357，增加確診數上升到13015例，成長率成為4.8%。」
「現在法國新增確診病例首度破萬，創下歷史新高，菲律賓與烏克蘭創下新增死亡病例數新高；而包含法國、捷克等歐盟七國都創下確診病例數新高，由於近期確診病例數的爆增，估計大概在2天後，也就是9月16日，全球累積確診病例數可以達到3千萬例 。 」
貼文一出，網友紛紛回應「第三波來了？」、「按照這樣下去，秋冬又要流行一波了」、「一堆歷史新高真的太扯了」、「感覺全球媒體已經對這東西失去興趣了，但數字依然一直飆高」、「死亡率低關注也低了，實際疫情並沒有緩和的樣子」、「2天後就要三千萬了....真的GG」、「第三波疫情真的沒客氣」、「台灣還是完全平行世界...」、「不敢相信台灣真的一點事都沒有，國外真的很嚴重」。（編輯：張嘉哲）
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