診所牙助超常換？老江湖吐「真實內幕」：和想像中不一樣

牙醫診所內常見許多牙醫助理（簡稱牙助）跟診，且大多是年輕貌美的女性。近日，一名網友在PTT八卦版提到，發現牙醫診所的牙助常常換人，不禁疑惑原因為何，貼文立刻引發熱議，釣出知情人分享真實內幕。
原PO表示，若牙醫診所的牙助一直更換年輕的女生，豈不是又要重新訓練一遍，並稱「牙助訓練好的，就一直做下去，已經熟練了，幹嘛要換？」不禁好奇詢問廣大鄉民「牙助一直換，是不是表示牙醫診所有問題？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「她也是跳去別間啊」、「牙助這種職業本來就做不長」、「就一堆人只想做輕鬆工作」、「打工仔一直換正常吧」、「很多地方的員工都換來換去啊」、「可能改做其他職業了也說不定」。
對此，曾有擔任牙醫的網友在《1111人力銀行》網站的「工作經驗談」，分享有關牙助工作內容和心得，提到牙助的工作內容基本上就是消毒器械、跟診、灌石膏、和病人約診、櫃台掛號等，要學的真的很多很雜，但都是熟練上手之後一切就順了。
不過，她提到剛進去的第一個月真的覺得蠻痛苦，有很多東西要記，每個調劑的作用、每個器械的名稱、拍X光、和病人約診的流程、幫醫生打病歷等。一開始也會擔心弄得病人口腔不舒服、不熟悉每位醫師的習慣、跟醫生搭配得不好延誤看診時間，甚至拍X光片總是拍不到正確的位置，有的時候其實也並非想大家所想的一樣只是一份輕鬆的工作，自然也有適應與不適應的人。（編輯：賴詠璿）