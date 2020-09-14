診所牙助超常換？老江湖吐「真實內幕」：和想像中不一樣

牙醫診所內常見許多牙醫助理（簡稱牙助）跟診，且大多是年輕貌美的女性。近日，一名網友在PTT八卦版提到，發現牙醫診所的牙助常常換人，不禁疑惑原因為何，貼文立刻引發熱議，釣出知情人分享真實內幕。





▲一名網友在PTT八卦版提到，發現牙醫診所的牙助常常換人，不禁疑惑原因為何，貼文立刻引發熱議，釣出知情人分享背後內幕。（圖／翻攝自PTT）