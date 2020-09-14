女失業沒工作！友人介紹「日薪神職業」她秒衝　內行跪了

每個人在找工作時，總是會希望找到一份符合自己專長的工作，但是否能找到適合自己的公司，滿意的薪水，也需要天時地利人和的契機。近日，就有網友分享自己因為失業，然後急需用錢，於是友人便介紹她「一份工作」，讓她可以日領薪資，故事曝光後讓萬人狂讚。
原PO在「爆廢公社」貼文指出「前陣子我臨時沒工作又急需錢繳房租，朋友介紹我去工作做粗工日領1100元，我為了繳房租+生活費硬是撐了一個月，這份工作讓我有錢繳房租，有錢能吃飯，我覺得很感恩」。
「當然在工地上班，衣服就是會髒，這無法避免，所以下班我就會先回家洗澡再去做其他事，做工不偷不搶，不需要覺得不如人，覺得衣服髒就回家洗澡換衣服再去，要自重才會人重之，大家互相勉勵加油」。
貼文一出，馬上吸引破萬網友按讚「佩服原PO的勇氣，粗工連男生都不見得肯去做」、「妳很正能量！超棒的」、「佩服妳肯做粗工！這是很多年輕人都不願意做的事情」、「為生活為討口飯吃，給妳一個讚」、「我做工地10幾年，這種連男生都不一定要做，「要不做壞，做什麼都好，像我現在也是一般保全而已，妳很棒喔」、「真女人，給妳一個讚」、「超棒的！滿滿正能量，只有做與不做，沒有做不到的事情」。（編輯：張嘉哲）