女失業沒工作！友人介紹「日薪神職業」她秒衝　內行跪了

每個人在找工作時，總是會希望找到一份符合自己專長的工作，但是否能找到適合自己的公司，滿意的薪水，也需要天時地利人和的契機。近日，就有網友分享自己因為失業，然後急需用錢，於是友人便介紹她「一份工作」，讓她可以日領薪資，故事曝光後讓萬人狂讚。





▲友人介紹給原PO「粗工」日領薪資的工作，為了討生活，硬是撐了一個月。（示意圖／翻攝爆廢公社）