什麼湯最能代表台灣？眾人秒點「3料理」：高登認證好喝

台灣擁有「美食王國」之稱，國內五花八門的道地美食，總能吸引許多外國觀光客前來享用。不過，就有網友好奇指出，一說到味噌湯就能想到日本，但他就好奇「大家覺得什麼湯能代表台灣？」對此，就引來許多老饕曝光心目中的答案。





▲原PO好奇提問，「覺得什麼湯能代表台灣？」（圖／翻攝PTT）

▲四神湯。（圖／翻攝維基百科）

▲貢丸湯。（圖／翻攝維基百科）