什麼湯最能代表台灣？眾人秒點「3料理」：高登認證好喝

台灣擁有「美食王國」之稱，國內五花八門的道地美食，總能吸引許多外國觀光客前來享用。不過，就有網友好奇指出，一說到味噌湯就能想到日本，但他就好奇「大家覺得什麼湯能代表台灣？」對此，就引來許多老饕曝光心目中的答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示說到日本，大家的第一印象應該都是味噌湯，「看日本節目，幾乎家家戶戶的早餐都會準備味噌湯，而且就算在外面也要來一碗味噌湯，好像很少聽到他們喝別種湯」。而轉換到台灣，他指出台灣有很多小吃攤，許多人時常吃飯都要來碗貢丸湯、蛋花湯，「不然就是夜市吃牛排，一定會有玉米濃湯」。這樣的狀況，也讓原PO好奇發問「大家覺得什麼湯，能代表台灣呢？」
問題一曝光後，就引來不少網友討論，其中「四神湯」被作多人提及，「四神吧，但對外國人貢丸湯可能比較沒那麼刺激」、「四神湯吧」、「豬腸四神湯」、「四神湯、冬瓜排骨」、「四神湯吧？感覺外面很少看到」。
再來「貢丸湯」、「豬血湯」也有許多網友點名，「貢丸湯+1，簡單好吃」、「貢丸味噌湯加蛋」、「貢丸湯直覺想到新竹XD」、「貢丸湯啊不然呢」、「大腸豬血湯」、「豬血湯推推」。
不過也有鄉民分享其他答案，直言「苦瓜排骨湯和香菇雞湯才是王道」、「紫菜湯啊，歐美誰跟你在喝紫菜」、「味噌湯不加味噌，改加排骨跟油蔥酥」、「蛤蜊味噌湯啊！高登認證好喝呢」。
值得一提的是，先前美國知名廚藝選秀節目《廚神當道美國版》就有參賽者王凱傑，雖然從小在在新英格蘭長大，但深受台灣影響，比賽中就以一道「台式蛤蠣湯」征服擁有「地獄主廚」稱號的高登，也意外讓台式料理登上國際。（編輯：陳雅雲）