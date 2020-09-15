達成1％！國民黨募資「返聯」登美媒　最終金額全場看傻

第75屆聯合國大會今（15）日在紐約聯合國總部開議，儘管今年主題聚焦以多邊行動共抗新冠疫情，台灣抗疫成績備受肯定，但惟友邦能致函發言。由前國民黨青年團總團長林家興所組的「ROCUN 返聯特攻隊」，近日就發起了「集資刊華郵：讓世界看見中華民國X自由中國X台灣」的募資方案，預計募款新台幣240萬元，沒想到至募資方案截止時間，僅募得43,182元，進度僅達成了1％。





第75屆聯合國大會將於紐約總部開議，藍營青年「ROCUN 返聯特攻隊」4日發起目標240萬元的廣告集資活動，盼能刊登國旗圖文登上美媒《華盛頓郵報》，以「讓世界看見中華民國X自由中國X台灣」為口號，傳達「於聯合國大會開議期間讓美國與世界看見台灣，傳遞全世界支持中華民國、民主自由與Free China（自由中國）朋友的心聲」理念。

募資方案內「ROCUN 返聯特攻隊」也說明了此項活動的3大理念，其中包含強化中華民國（ROC，Free China，Taiwan！）在台灣實踐民主自由的價值論述，嚴正抗拒中共專制威脅，加強國際社會對台灣的實際支援。其次，推動華美復交，呼籲美國找回老朋友。第三，長遠邁向推動台灣2350萬人重返聯合國。

▲藍營 「ROCUN 返聯特攻隊」 提倡刊登華盛頓郵報廣告。（圖／翻攝自ROCUN 返聯特攻隊臉書）

不過本次集資活動的時間從9月4日開始，至9月14日23時59分截止，在募資平台上顯示贊助人數僅有29人，最終募款後金額為新台幣43,182元，與原計目標240萬元相差甚鉅，僅達成了目標進度的1％。

事實上，今年初世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞於記者會上，點名台灣對他進行人身攻擊及種族歧視。對此，YouTuber阿滴、設計師聶永真等人就聯合發起募資，原本預計於18小時內募資400萬元買下《紐約時報》全版廣告，最後僅花短短不到9小時就募得超過原訂目標的金額，並於台灣時間4月14日刊登。（編輯：楊智傑）