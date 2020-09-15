在101工作每天狂等電梯？上班族曝「真實經歷」：小困擾

台北101大樓是台灣最有指標性的地標，而對於有些上班族來說，是每天工作出入的場所。近日，就有網友猜測，超高速電梯只有一台，一般則是用低速的，這樣應該很不方便，好奇問「在101上班是什麼感覺」，貼文一出，也釣出在73樓的上班族回應。





▲網友好奇提問，在101上班是什麼感覺？（圖／翻攝自《NOWnews資料庫》）