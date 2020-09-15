在101工作每天狂等電梯？上班族曝「真實經歷」：小困擾

台北101大樓是台灣最有指標性的地標，而對於有些上班族來說，是每天工作出入的場所。近日，就有網友猜測，超高速電梯只有一台，一般則是用低速的，這樣應該很不方便，好奇問「在101上班是什麼感覺」，貼文一出，也釣出在73樓的上班族回應。
原PO在《PTT》表示，台北101大樓是全台灣最高的大樓，主要是做商業辦公室用途，先不提靠近最頂層的70、80樓，光是在 50 層樓就已經夠高了，至少應該有 250 公尺，因為超高速電梯只有一台，而且是拿來觀光用的，所以一般只會用低速電梯。
原PO指出，一般低速電梯如果搭到十樓也要三十秒，如果是搭到五十層樓，至少也要三分鐘吧？那光是上班時間趕打卡，就被吃掉三分鐘，更何況還要在那邊等電梯下來，這樣應該很不方便吧，除此之外，中午休息吃飯的時候應該也沒辦法，去辦公室以外的地方，吃飯或是買飯，因為來回都太久了。
原PO說，如果是下班尖峰時間也需要等電梯，沒辦法快速離開辦公室，或是到了一樓之後，才發現手機放在辦公室沒拿，還要回去，真的很不方便，但終究只是猜測，原PO還是好奇的問「在101大樓上班，是什麼感覺？」
許多網友也紛紛回應，「在101上班的八成企業，不用進公司打卡吧」、「以前外送去過82樓，電梯很快但是要一直轉」、「以前去過，轉電梯其實蠻惱人」、「其實低速電梯，還是完虐其他大樓的電梯」、「電梯要分段搭，有點麻煩」、「101大樓的高低差太大，害我都耳鳴了」、「101電梯有設計過的，很少需要等很久」、「101的低速電梯還是快到哭」、「到60樓不用一分鐘」。
有名在101上班的網友就說，「我有在73樓的經驗，通常都不會擠電梯，因為半夜才下班，而且最不方便的是，電梯太快了，一下就會耳鳴，要轉電梯也有點麻煩，而電梯有很多台，不是只有一台」。（編輯：許智超）