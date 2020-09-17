男帶女友爽玩台南2天！眾見「亮點」臉綠：不考慮分手嗎

你自己會和另一半有金錢上的來往嗎？近日，男女AA制的問題討論度超高，兩派不同意見的鄉民經常論戰，而就有一名網友分享自己和女友去台南玩兩天一夜，沒想到將開銷明細貼出後，令所有人相當震驚。
原PO在PTT貼文指出「最近和女友出遊，交代一下兩天一夜的明細，交通費客運1080元、火車1492元；第一天的費用包括伙食費跟一些景點的門票還有住宿費，大約是2900元；而第二天就只有景點門票跟吃的，總計加起來我出6893，女友出94元買三瓶飲料」。
「我是覺得有點多啦，但現代出遊的成本大略就是像這樣，難怪一堆男鄉民該該叫，畢竟出意見的一方，比較難理解付帳單那方賺錢辛勞的那一面，日後再補一篇假日出門逛街的吃吃喝喝費用，給大家參考 ，這篇主旨是寫出去玩的開銷，下面希望就別又寫怎麼省錢，怎麼花最省，我是出去玩放鬆，又不是出遊當乞丐」。
貼文一出，網友紛紛回應「是放鬆沒錯啦，但....真的沒考慮分手嗎？」、「女生也未免出太少」、「為啥不對半分攤，讓自己男朋友負擔比較大，身為女友不會心疼嗎」、「這種的超容易分手，哪天你不付了就分了」、「還好我女友都會跟我AA」、「真的可以考慮放生，超不體貼的女友」。（編輯：張嘉哲）