男帶女友爽玩台南2天！眾見「亮點」臉綠：不考慮分手嗎

你自己會和另一半有金錢上的來往嗎？近日，男女AA制的問題討論度超高，兩派不同意見的鄉民經常論戰，而就有一名網友分享自己和女友去台南玩兩天一夜，沒想到將開銷明細貼出後，令所有人相當震驚。





▲網友分享自己與女友出遊的開銷。（圖／翻攝PTT）