想吃早餐卻「氣」飽了？男子一舉動惹眾怒：到底有多難

台灣有著「機車王國」之稱，許多人無論是出門、通勤上班，都會選擇騎乘機車，但你有遇過停車卻不熄火的嗎？近日，就有網友抱怨，遇到有人來買早餐，機車臨停卻不熄火，貼文一出也引網友撻伐。





▲男子把機車停門口卻不熄火，廢氣不斷往店裡飛。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）