想吃早餐卻「氣」飽了？男子一舉動惹眾怒：到底有多難

台灣有著「機車王國」之稱，許多人無論是出門、通勤上班，都會選擇騎乘機車，但你有遇過停車卻不熄火的嗎？近日，就有網友抱怨，遇到有人來買早餐，機車臨停卻不熄火，貼文一出也引網友撻伐。
原PO在《爆怨公社》表示，在早餐店吃早餐時，遇到一位灰外套黑褲的男子，只見他把機車停在早餐店門口，下車前來買早餐，但機車卻不熄火，機車排放的廢氣都要飛進店裡，裡面還有很多爸媽帶小孩來吃早餐，早餐店也有員工在做大家的早餐，「為什麼要停在人家早餐店門口，然後又不熄火？」
原PO指出，整間早餐店都在吸，機車所排放的廢氣，就連在門口吃早餐的客人，也全部都在吸廢氣，提醒他還因此不開心，面對這種狀況，原PO忍不住問「大家吃早餐都喜歡順便吃排氣的嗎？」
網友們看到也回應，「奇怪，熄火很難嗎？」、「真的，吸他的排氣煙就飽了，超討厭這種人」、「自己以為好帥，實際上又吵又臭」、「臨路沒門的店家都難免有廢氣，不過都提醒他了還這樣蠻沒公德心的」、「這真的滿自私的」、「攝影，向環保局檢舉」、「也很常遇到，就是想不透放任機車在那邊發動的」、「記得怠速好像超過一定的時間，不熄火會罰款」。
根據環保署《機動車輛停車怠速管理辦法》規定，汽機車在除了在高速公路、快速道（公）路以外，在公私立停車場、道路及其他供機動車輛停放、接駁、轉運的場所，停車怠速等候超過3分鐘者，就要關閉引擎熄火。違反者機車可處1500元、小型車3000元及大型車5,000元罰鍰，且經要求改善而未改善者，可按次處罰。（編輯：許智超）