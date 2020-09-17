PS5發售日出爐！中國玩家一看崩潰　全場直呼：香港慘囉

Sony 今（17）日在線上發表會上，正式宣布次世代遊戲主機PS5一般版、數位版將於美、日、加、澳、南韓等地11月12日上市，全球（台灣）則是11月19日。不過，就有眼尖的網友發現，只有中國的上市日期未確定，這也引起網友熱議。





▲眼尖網友發現，在PS5的發售日期上面，底下小小的字寫著，「中國上市日期未定」。（圖／翻攝自《PlayStation YouTube》 ）