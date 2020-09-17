PS5發售日出爐！中國玩家一看崩潰　全場直呼：香港慘囉

Sony 今（17）日在線上發表會上，正式宣布次世代遊戲主機PS5一般版、數位版將於美、日、加、澳、南韓等地11月12日上市，全球（台灣）則是11月19日。不過，就有眼尖的網友發現，只有中國的上市日期未確定，這也引起網友熱議。
有網友在《微博》上表示，在今天凌晨觀看PS5線上發表會時，注意到最後的發售日期，分成兩階段，在11月12日，日本、美國、加拿大、墨西哥、澳洲、紐西蘭和南韓，將率先上市，而全球其他地區發售則是11月19日，但圖片底下的小字，卻寫著「中國上市日期未定」。
由於中國政府對於遊戲的審查制度，必須對國內市場和國外進口的網路遊戲產品的內容進行審查，篩選掉「敏感或不適當」的內容，才可正式投入運營，也因此中國的玩家，無法在全球發售日買到PS5，而有些中國玩家則說，這次先放棄「國行版」，而要去香港購買「港行版」，還會註冊香港伺服器，才可以暢玩所有遊戲。
許多網友看到也紛紛回應，「可憐阿，發表會要翻牆就算了，遊戲機還要跑出去買」、「香港GG囉，應該有很多人會去買吧」、「估計香港，第一天就缺貨」、「他們中國國行版，不知道要等多久」、「為難遊戲，這次為難玩家」、「要跑去香港買，也是滿辛苦的」、「沒事啦，我們就先玩囉」、「第一批直接買起來」。
PlayStation 5（PS5）主要分成兩種，內建UHD Blu-ray光碟機的標準版主機，建議售價499美元，折合新台幣約14590元，而無光碟機的數位版主機建議售價399美元，折合新台幣約11660元，線上發表會中也提到，這次搭配新主機推出一系列週邊裝置，讓玩家可以有更好的遊戲體驗。（編輯：許智超）