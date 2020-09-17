國家隊狂爆假口罩卻感謝？眾曝「真實理由」：加利太尷尬

新冠肺炎疫情持續延燒，我國政府建置的「口罩國家隊」卻接連爆出假口罩事件，引發各界譁然，也讓有買到假口罩的民眾，紛紛尋求退貨的管道。對此，就有網友討論「其實認真說起來，是不是也該感謝做假口罩的廠商？」貼文引發熱議。





原PO在PTT貼文指出「最近國家隊已經爆出第三家做假口罩了，其實認真說起來是不是應該要感謝加利，因為被查到之後，政府積極介入調查，才發現有這麼多不肖醫療業者在做黑心事業，才能往後查到更多家？」



▲台灣實名制口罩接連出包，口罩國家隊的品質遭到各界質疑。（圖／NOWnews資料照片）

貼文一出，網友紛紛回應「支持政府繼續查下去，但加利是個人行為，這是顯現政府當初管控措施沒做好，不至於到感謝」、「那有沒有想過，都不要做這些事就好，哪需要查成這樣」、「說起來也尷尬，沒爆出第一間也真的不會查出後面的，這是現實面」、「政府要檢討管制措施，不是每次都要出事才在徹查，有啥用」、「確實加利是引爆點，但說要感謝也太尷尬了吧，又不是對的事，只能檢討政府沒管控好」。





事實上，原先第一家被查出的假口罩的就是「加利科技」，老闆林明進將進口的中國製口罩混充台灣製，流入實名制市場，引發各界譁然，政府下令徹查後，又查出「豪品公司」以及「勤達醫藥器材公司」都有混充中國製口罩及偽裝標籤的狀況，再度掀起議論。（編輯：張嘉哲）



