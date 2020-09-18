2020不平靜！律師列「10建議」給終生獨居者：我們好好過

知名藝人小鬼（黃鴻升）離世的消息曝光後，不少粉絲和藝人好友都相當不捨，而今年已有許多名人包括劉真、羅霈穎、吳朋奉等人相繼殞落，讓人不免感嘆「2020年不平靜！」對此，律師呂秋遠也坦言今年確實不愉快，而他也提出「10大建議」給想要終生獨居者。





▲小鬼黃鴻升16日驚傳猝逝，消息一出就引發外界譁然。（圖／翻攝小鬼IG）

× ▲小鬼黃鴻升16日驚傳猝逝，消息一出就引發外界譁然。（圖／翻攝小鬼IG）

▲呂秋遠給打算終生獨居者10點建議。（圖／翻攝呂秋遠臉書）