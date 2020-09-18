2020不平靜！律師列「10建議」給終生獨居者：我們好好過

知名藝人小鬼（黃鴻升）離世的消息曝光後，不少粉絲和藝人好友都相當不捨，而今年已有許多名人包括劉真、羅霈穎、吳朋奉等人相繼殞落，讓人不免感嘆「2020年不平靜！」對此，律師呂秋遠也坦言今年確實不愉快，而他也提出「10大建議」給想要終生獨居者。
一、好好照顧自己，定期去做健康檢查，行有餘力，可以做一點保險規劃。
二、好朋友不用多，但是可以互相照應，最好每天可以一通電話，只是打招呼都好。現在就可以想想，那個人是誰。
三、去公證人那裡做「意定監護」的約定，也就是萬一自己出現無法自理生活的狀況，又想要讓好朋友擔任監護人，可以跟這個人約好，一起到公證人事務所辦理意定監護。至少不會讓討厭的人擔任你的法定監護人。
四、寫遺囑。只要自己親筆寫下來、註明年月日與親筆簽名就生效，至少可以確保你在意的人可以介入你的財產分配與後事安排。未成年人沒辦法指定監護人，但是如果真的能證明法定監護人不適任，還是可以在遺囑上要求自己的親人往後去法院爭取改定監護權。
五、要經常關心自己在意（他也在意你）的人，別吝嗇每天打電話或發訊息給對方，但是請不要傳早安圖，除非那是爸媽。
六、你的時間很有限，別太在意別人說了你什麼，因為那些人根本不在意你。
七、有些事想做，除了出國旅遊以外，現在就該去做，反正我們也不會知道，什麼時候人會走。
八、有空就擁抱你身邊的人，因為有體溫的擁抱，才是真實的感受。
九、如果你真的很邊，還是想找人說話，可以發訊息給我。我不一定能回答你，但是我還是會在意你說了什麼。
十、要快樂、盡量當個好人，這是我們一生都應該追求的目標。
呂秋遠最後也坦言，2020年不是很愉快的一年，但他也慶幸今年已經過了四分之三了，更期望剩下的時間，大家能夠好好過，也能陪伴別人好好過完人生。（編輯：陳雅雲）