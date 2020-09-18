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2020不平靜！律師列「10建議」給終生獨居者：我們好好過

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-18 13:15:43

獨居
▲知名藝人小鬼（黃鴻升）驚傳離世，也讓人感嘆「2020年不平靜！」對此，律師呂秋遠也針對獨居者提出10大建議。（示意圖／翻攝Pixabay）

知名藝人小鬼（黃鴻升）離世的消息曝光後，不少粉絲和藝人好友都相當不捨，而今年已有許多名人包括劉真、羅霈穎、吳朋奉等人相繼殞落，讓人不免感嘆「2020年不平靜！」對此，律師呂秋遠也坦言今年確實不愉快，而他也提出「10大建議」給想要終生獨居者。



▲小鬼黃鴻升16日驚傳猝逝，消息一出就引發外界譁然。（圖／翻攝小鬼IG）
▲小鬼黃鴻升16日驚傳猝逝，消息一出就引發外界譁然。（圖／翻攝小鬼IG）
律師呂秋遠今（18）日在臉書上發文，表示在這麼不平靜的一年，如果你決定要獨居一輩子，請做好幾件事，而盡量不要造成別人的困擾，隨後他也列出「10點建議」給終生獨居者。

一、好好照顧自己，定期去做健康檢查，行有餘力，可以做一點保險規劃。

二、好朋友不用多，但是可以互相照應，最好每天可以一通電話，只是打招呼都好。現在就可以想想，那個人是誰。

三、去公證人那裡做「意定監護」的約定，也就是萬一自己出現無法自理生活的狀況，又想要讓好朋友擔任監護人，可以跟這個人約好，一起到公證人事務所辦理意定監護。至少不會讓討厭的人擔任你的法定監護人。

四、寫遺囑。只要自己親筆寫下來、註明年月日與親筆簽名就生效，至少可以確保你在意的人可以介入你的財產分配與後事安排。未成年人沒辦法指定監護人，但是如果真的能證明法定監護人不適任，還是可以在遺囑上要求自己的親人往後去法院爭取改定監護權。

五、要經常關心自己在意（他也在意你）的人，別吝嗇每天打電話或發訊息給對方，但是請不要傳早安圖，除非那是爸媽。

六、你的時間很有限，別太在意別人說了你什麼，因為那些人根本不在意你。

七、有些事想做，除了出國旅遊以外，現在就該去做，反正我們也不會知道，什麼時候人會走。

八、有空就擁抱你身邊的人，因為有體溫的擁抱，才是真實的感受。

九、如果你真的很邊，還是想找人說話，可以發訊息給我。我不一定能回答你，但是我還是會在意你說了什麼。

十、要快樂、盡量當個好人，這是我們一生都應該追求的目標。

呂秋遠最後也坦言，2020年不是很愉快的一年，但他也慶幸今年已經過了四分之三了，更期望剩下的時間，大家能夠好好過，也能陪伴別人好好過完人生。（編輯：陳雅雲）

▲呂秋遠給打算終生獨居者10點建議。（圖／翻攝呂秋遠臉書）
▲呂秋遠給打算終生獨居者10點建議。（圖／翻攝呂秋遠臉書）
 

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