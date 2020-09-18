反制沒公德心的旅客！泰國政府出妙招：垃圾打包寄回你家

值得借鏡？遊客在親近大自然的同時，若不能發揮公德心，將自己製造的垃圾帶走，那麼長期下來對環境也是非常大的破壞。泰國日前就發生一起事件，一群遊客到考艾國家公園（Khao Yai National Park）露營後，將垃圾留在營地周圍而未妥善處置，結果相關單位把垃圾打包後寄回遊客的家，更將依《國家公園法》提起訴訟，引發熱議。
綜合外媒報導，泰國的自然資源與環境部長沃拉兀（Varawut Silpa-archa）在個人臉書披露了這則軼事。一群遊客上週末到考艾國家公園露營後，沒有把自己製造的垃圾丟在垃圾桶裡，而是任其散布在營地周圍。結果管理員將垃圾撿起來打包，寄回到遊客們的家，讓他們再度「團聚」。
寄給遊客的包裹內除了有他們遺留下的垃圾，還附上一張字條，上面寫著「你有東西落在公園了，現在寄回給你啦」，同時附上一張違反《國家公園法》的起訴書。
根據泰國《國家公園法》的規定，不守規矩的旅客最高可處5年以下的監禁以及50萬泰銖、約新台幣46萬5千的罰款。當然最關鍵的還是對環境的破壞，考艾國家公園是泰國最古老的國家公園之一，園內以瀑布和野生動物的景觀聞名。管理當局強調，旅客隨意留下的垃圾，若被園區內的野生動物當作食物吃下，可能會對生態帶來嚴重的負面影響。（編輯：倪浩軒）