反制沒公德心的旅客！泰國政府出妙招：垃圾打包寄回你家

值得借鏡？遊客在親近大自然的同時，若不能發揮公德心，將自己製造的垃圾帶走，那麼長期下來對環境也是非常大的破壞。泰國日前就發生一起事件，一群遊客到考艾國家公園（Khao Yai National Park）露營後，將垃圾留在營地周圍而未妥善處置，結果相關單位把垃圾打包後寄回遊客的家，更將依《國家公園法》提起訴訟，引發熱議。





▲泰國政府出招制裁沒公德心的旅客，把他們留在國家公園內的垃圾打包寄回旅客家。（圖／翻攝自「TopVarawut」的臉書）