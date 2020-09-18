男花400元爽衝夜店！隔天起床慘噴1萬8　理由讓全場嚇呆

年輕人每當有朋友生日或是週末想放鬆時，就會三五好友相約到夜店或者酒吧去喝酒，但你曾想過，去一晚夜店竟然花費高達1萬8千元？近日，就有一名網友分享自己第一次去夜店本來只花400元入場，後來卻花了18000元的故事，貼文引發熱議。





▲網友分享自己去夜店喝爛醉後，把身體搞壞住院。（圖／翻攝Dcard）