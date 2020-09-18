男花400元爽衝夜店！隔天起床慘噴1萬8　理由讓全場嚇呆

年輕人每當有朋友生日或是週末想放鬆時，就會三五好友相約到夜店或者酒吧去喝酒，但你曾想過，去一晚夜店竟然花費高達1萬8千元？近日，就有一名網友分享自己第一次去夜店本來只花400元入場，後來卻花了18000元的故事，貼文引發熱議。
原PO在Dcard貼文指出「剛考完指考時，想說沒去過夜店，就在某天心血來潮跑去，男生入場費一人400元，於是沒醉過的我，決定要用廉價的錢讓自己喝醉，點了一杯又一杯，接著DJ又來請我們喝Shot，喝完又要點，被朋友攔了下來，過幾分鐘後勁直接上來超級不舒服，走路完全無法控制」。
「回家後的隔天，我吃完鐵板燒就拉肚子，肚子痛了整晚睡不著，跑了三間醫院，醫生說不知道什麼原因就抽血，幾小時後，醫生說正常肝指數不會超過40，結果我的竟然高達2800，醫生說要住院一星期觀察，結果出院的時候還付了17311元的費用，加上去夜店的錢，第一次去夜店就花了快一萬八，我真的要開始戒酒了。」
貼文一出，網友紛紛回應「實在是太硬啦，去一趟夜店要花一萬八」、「真不想浪費健保在這種人身上」、「這樣喝真的母湯」、「克制一點，肝指數2800真的太誇張」、「你要慶幸你不是在美國喝到急診，不然醫藥費嚇死你」、「知道自己實力在哪就喝多少，不要硬要撐，傷身又傷財」、「肝指數兩千八還以為你多打一個零，太扯了」。（編輯：張嘉哲）
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