男嘆「大學打工遭嘲笑」　過來人揭1重點：出社會就知道

利用課餘時間打工已成為現在大學生的常態，不少人藉此提前適應未來的職場環境，並在打工中賺取自己的生活費，但近日卻有網友在網路上分享自己在大學的時候打工卻被嘲笑的真實經歷，沒想到更有過來人揭露1重點直言「出社會就知道」，貼文引發網友熱議。





▲工作。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）