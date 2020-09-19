男嘆「大學打工遭嘲笑」　過來人揭1重點：出社會就知道

利用課餘時間打工已成為現在大學生的常態，不少人藉此提前適應未來的職場環境，並在打工中賺取自己的生活費，但近日卻有網友在網路上分享自己在大學的時候打工卻被嘲笑的真實經歷，沒想到更有過來人揭露1重點直言「出社會就知道」，貼文引發網友熱議。
原PO更表示無奈，「我只是需要這個經濟來源，所以去打工，但一堆人看不起打工仔，我不知道為何會這樣？難道大學打工是件很可恥的事嗎？總比一堆溫室花朵好吧？ 有時候都覺得大學同學沒那麼真心...我只想問，大學打工很可恥嗎？連我的曖昧對象現在都不太理我了，他感覺我很沒前途」，此篇文章一出，除了網友們的討論以外，更有過來人揭露了一個重點，留言區更是蓋起高樓討論。
網友們紛紛表示「之前得知我以前的室友有打工的時候超級敬佩的，能在跟別人一樣的時間內同時兼顧打工賺錢跟學業真的很厲害」、「我朋友都跑去打工啊，我也想打工，靠自己賺錢不是很好嗎」、「去打工完全沒有不好阿，懂的為家裡分擔很棒欸，還比別人多經驗」、「這些人可以遠離了，自己打工自己賺錢，人生是你自己要過」，但也有過來人點出大學時期打工的重點在於「經驗」，「真的覺得那些人不是好人，嘲笑弱勢是品德的缺失，嘲笑打工是對社會的無知，明顯只是損友，你未來鐵定會比他們有出息，他們出社會就知道沒打工經驗與出言不遜的後果了，再那之前你要看得起自己、去尋找真心的好朋友」、「現在是他們笑你，以後換你笑他們，打工可以累積社會經驗，只要成績有維持，以後履歷出來就好玩了」。（編輯：王柏文）