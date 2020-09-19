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男年收百萬嫌女友「太節儉」！細節曝光　網怒嗆：快放生

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-19 21:53:27

▲一名男網友表示和女友倆人年收都破百萬，但他卻嫌棄女友「太節儉」，更曝光細節，遭網友嗆「放生啊拜託，很多人搶」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名男網友表示和女友倆人年收都破百萬，但他卻嫌棄女友「太節儉」，更曝光細節，遭網友嗆「放生啊拜託，很多人搶」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

情侶在一起會遇上的問題千百種，對此，也有一名男網友表示，他和女友倆人收入都破百萬，卻也抱怨女友「太節儉」，並講述細節，貼文一出，遭網友嗆「放生啊，拜託，很多人搶」。



該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示和女友收入都破百萬，有時買東西或出去吃飯，女友會說「欸，這份和牛燒肉套餐要三千多欸，會不會太盤了」，又某天，女友看到他買麥當勞某一系列的漢堡，竟說「你郭先生喔，那麼有錢」？

▲男網友在臉書粉專《靠北女友my
▲男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》）
而到了週末，和女友去的地方都是「二手市集」，她認為這些衣服都很便宜，讓原PO直呼「我的天呀，第一次跟她去約會的地方，就是二手市集，當時真的超傻眼，沒有想到有人會去這種地方」，他也表示「東西不就是要買新的，買舊的東西幹嘛」？

他愈想愈覺得女友「有點過分節儉」，平常一餐吃不超過70元，飲料不喝超過30元，如果去餐廳吃飯，非特殊節日時，一般不吃超過600元的。最近Iphone12剛出新機，本想幫女友換了舊i8，卻遭女友拒絕。他問「幹嘛那麼節儉，有毛病喔」，女友只說「你不懂啦，如果那麼浪費，會遭到天譴的，我這是愛惜物品，不是節儉」。

▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
他最後在文末更直呼「唉，女生都那麼節儉嗎？我有交往過兩任女友，她們都有87%像，人是都蠻漂亮的，性格也不錯，但是會不會都太節儉了」？

貼文一出，遭到網友們嗆爆，「她只是更明白什麼是需要什麼是想要，節儉也只是價值觀不同」、放生啊拜託，很多人搶」、「這個女生很棒，高收入但是不浪費」、「這種你不要，相信很多人等著排隊，不會叫你留著，放心」；也有網友表示「i12還沒出你一定在編故事」、「你I12去哪看到有出的，我也想買」、「再騙啊，i12什麼時候出來了」。（編輯：郭佩蓉）

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