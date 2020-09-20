總被已讀不回嗎？女大生揭「不想回應4主因」　眾掀論戰

相信不少男生都有過這樣的經驗，自己興致滿滿主動傳訊息給別人，但對方卻遲遲沒有回覆，甚至連讀都沒讀。而究竟問題出在哪裡呢？一名女大生就在《Dcard》論壇上分享「女生不想回應的4主因」，掀起眾人論戰。





原PO發文指出，女生不想回的原因有四，其一，「一直密：在忙嗎？在幹嘛？如果想回的話，很忙也會找時間回；不想回的話，很閒也懶得回」。其二，「一直問莫名奇妙的問題，身家調查，你的照片、你的名字、你的親朋好友，還有！拜託不要剛認識就肉搜別人，然後一直問東問西，真的會讓人覺得很不舒服！」

其三 ，「一直無意？說到一些18禁的話，這樣女生當然更不想回你，因為覺得你很變態！」其四，「你真的好難聊，我就是不知道要回什麼，禮貌性回覆還被說回太少、敷衍、句點，已讀又生氣...？」 此外，原PO更提及，通常說「不想回訊息」就代表「現在不想跟你聊」，但卻常被問「那要講電話嗎？」讓她反感直呼「真的很尷尬癌！」她認為，正確的聊天可以分享彼此的生活，包括好笑的事、近況，或是共同興趣，但「不要一直問問題，問完又沒有要接下去聊...」

▲為何會遭「已讀不回」呢？一名女大生就在《Dcard》中分享「女生不想回應的4主因」，掀起討論。（示意圖／翻攝自line官網）

貼文一出，立刻掀起討論，不少網友認同原PO想法，留言「我也遇過，我回比較慢，對方就爆氣的，通常這種人的下場就是直接封鎖」、「電話那個真的有中，話說男生是不是都喜歡聊天直接講電話？我只是不回而已就直接打過來，掛掉也不是，接起來也不是」、「長相不是重點，重點是好不好聊，會不會一直句點，如果不好聊不用10句別人就不會想再回你了」、「好同意喔！真的最討厭把聊天當身家調查的人」、「覺得第2點真的很恐怖，尤其是你發什麼內容都好像跟他很有關一樣一直問一直說，不然就是一發，看到立刻來密也很恐怖」、「真的很煩！照三餐問早安你早餐吃什麼？午安午餐你吃什麼？晚上好晚餐你吃什麼？晚安你要睡了嗎？ 你假日在做什麼？你暑假在做什麼？ 你還沒吃嗎那我和你一起吃，你假日有空嗎你要出來走走嗎？有夠噁爛，同學我跟你很熟嗎？為什麼要跟你報備你哪根蔥啊！」

另也有人持不同意見，直指「其實只是覺得你很討厭而以，沒有什麼為什麼不想回」、「其實總而言之就只有一個：你不會聊天，如何察覺對方方便的時間，如何吸引對方願意跟你聊，如何問問題問得恰到好處... 都是懂得聊天的一部分啊！」「很多女生不想回的原因就是，對象不夠帥或是不夠有錢」、「我覺得100％是因為長得醜，長得帥以上完全不是問題」。

▲網友於《Dcard》貼文。（圖／翻攝自Dcard）

不過，還有內行認為，顏值只是加分用，並非萬能，沒有聊天技能才是萬萬不能，紛紛建議「一開始可以說個故事吸引人來開話題，或者是遇到同調調的人 聊天就不會有壓力哦！」「其實就一個重點吧！懂得相處的人不論是男是女，是美是醜是帥是矬，相處起來舒服，久而久之自然關係會越來越親近，只懂得站在自己角度思考是無法在過程中讓對方感到舒服，進而想讓關係深入的，尤其過程中還讓人感覺到有目的性，只會讓人更排斥。」（編輯：許苡晴）