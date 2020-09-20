路上常見狗狗被放在推車？ 飼主揭「1關鍵」：真的有必要

毛孩的陪伴時常讓現代人生活增添療癒感、舒緩焦慮，而隨著家中有了汪星人或喵星人的加入，近年來就有不少民眾發現，在逛街的時候看見路人推著推車，沒想到裡面坐的不是小嬰兒，反而是「狗狗」的次數已經漸漸提升，對此就有網友對這個現象好奇的發問，疑惑究竟「為什麼狗要坐推車」，意外掀起各家毛爸媽們的討論。





原PO在PTT八卦板上就發文表示自己其實一直都很好奇，「現在的人為什麼那麼喜歡給狗坐推車？」，他提到以前在路上看到推車時，裡面幾乎都是沒辦法自行走路的嬰兒，但現在在街上卻發現「大概有一半都裝狗。我看那些狗狗都很健康，有時候放下來，四隻腳跑得比不常出門的宅宅還快」，忍不住好奇心的他就疑惑讓狗狗坐推車的舉動用意何在。

▲不少毛爸媽會帶著家中的狗狗到戶外踏青出遊，同時也會把愛犬放在寵物推車裡。（示意圖／翻攝自 Unsplash ）

不過留言當中也釣出不少毛爸媽出面解釋，其中就有網友提到像台灣的氣候、公共環境等因素都是原因，「因為很多地方要把寵物『裝』起來才能去，包含捷運」、「如果在外出遊時間長，推車也能讓狗狗休息，逛夜市也不怕被踩到跟防止牠亂撿東西吃」、「有些餐廳規定寵物要放寵物籃或推車上才給進，沒必要的話沒人會想推一台推車出門」、「夏天的地板溫度太高，不適合讓狗用走的」、「我家17歲老狗坐過，太老關節退化」。

綜合幾位毛爸媽點出的關鍵，除了年紀大或行動不便導致不便在外用走的以外，不少網友就強調會帶寵物推車出門的原因在於，普遍大眾交通運輸工具和餐廳等公共場所都會要求寵物必須裝籠或關起來，而天氣過熱的環境導致地板太燙，也是許多毛爸媽帶愛犬出門踏青後，讓狗狗能稍微休息的地方。（編輯：楊智傑）