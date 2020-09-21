逛全聯買柚子慶中秋！女驚見「神人彩繪」跪了：員工太猛

中秋節即將在下個月到來，不少人為了一同與親朋好友共度佳節，早已開始著手準備。不過，就有一名人妻指出，自己為了採買中秋節所需的物品而到全聯福利中心逛逛，沒想到卻發現員工在販賣的柚子上神奇的作畫，而讓許多網友稱讚連連，直呼「員工真的太有才了！」





▲原PO在全聯發現彩繪柚子。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）

▲不少網友也分享了在其他間全聯看見的彩繪柚子。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實説臉書）