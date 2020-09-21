逛全聯買柚子慶中秋！女驚見「神人彩繪」跪了：員工太猛

中秋節即將在下個月到來，不少人為了一同與親朋好友共度佳節，早已開始著手準備。不過，就有一名人妻指出，自己為了採買中秋節所需的物品而到全聯福利中心逛逛，沒想到卻發現員工在販賣的柚子上神奇的作畫，而讓許多網友稱讚連連，直呼「員工真的太有才了！」
原PO於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》上發文，表示「全聯的員工太有才，嫌柚子太無趣嗎？讓全聯員工彩繪給你看！這個簡直可以開課了」，隨後她就貼出一張照片，只見畫面中，一籃柚子都經過員工的巧手，被畫上了不同種類的水果。栩栩如生的作畫成品，也讓原PO驚艷直呼「除了支援收銀還得具備特殊技能，中秋節採買準備起跑」。
貼文一曝光後，瞬間就引來許多網友討論，不少婆媽一看都紛紛大讚直呼「覺得厲害！超級用心的耶！看了都想拜師學藝了」、「我可以直接買畫好的嗎？幼稚園作業」、「被全聯擔誤的藝術家～～」「我承認這是目前看過最漂亮的」、「好讚喔！超吸睛的！」「增加生活樂趣，不錯」。
甚至還有人分享全聯各個分店的柚子彩繪成品，讓人不禁佩服全聯員工的繪畫創作能力，「現在全聯的員工也是18般武藝都要通」、「好鬧，現在應徵收銀員需要具備第二專長」、「員工還要有美工底子」。（編輯：陳雅雲）