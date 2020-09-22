外送員送餐見「5辣妹迎接」嗨爆！眾一看愣住：等警察來

外送平台近幾年崛起，民眾只要在家動動手指點餐，餐點就會送到家門口，但客人有好有壞，居住的地方也是五花八門，外送員可以說是另類的探險家。近日，就有一名台北外送員分享自己送到某棟大樓時，卻發現有五位身穿火辣衣著的女生，就站在樓梯間，彷彿是迎接他送餐來一般，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「鹿港有摸乳巷，艋舺大樓有摸乳樓梯」只見照片中，一整排樓梯上站滿了5位長髮女子，而且個個穿著都相當清涼火辣，而讓原PO哭笑不得的是，當他要經過時，那些女子並不是讓開，而是留了中間走道給他。
原PO提到「我是來送餐的，別問這是哪，我下樓後連我是誰都快不知道了，害我下樓梯變超慢」但隨即就被老司機網友識破地點直言「這不是被警方掃掉了嗎？」原PO則巧妙應答「地板掃了還是會髒啊，不是嗎？反正我只是分享而已」疑似是情色業者的樣子。
貼文一出，網友紛紛回應「太神啦！送餐送到這種地方來」、「哇咧，這爆出來警察又有事做了」、「這老司機一看就知道是在幹嘛」、「一看就知道哪一棟了，之前警察有掃過一次了」、「大飽眼福，看看就好，別碰這種危險的東西啊」、「看看就好，這等著警方來處理了」、「超誇張哈哈哈，外送員真的什麼都遇得到」。（編輯：張嘉哲）