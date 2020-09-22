外送員送餐見「5辣妹迎接」嗨爆！眾一看愣住：等警察來

外送平台近幾年崛起，民眾只要在家動動手指點餐，餐點就會送到家門口，但客人有好有壞，居住的地方也是五花八門，外送員可以說是另類的探險家。近日，就有一名台北外送員分享自己送到某棟大樓時，卻發現有五位身穿火辣衣著的女生，就站在樓梯間，彷彿是迎接他送餐來一般，貼文引發熱議。





▲一名外送員分享送餐時，遇到大樓的樓梯站滿穿著清涼的辣妹。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）