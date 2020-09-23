準爆！從西元生日加總尾數　看出你「天生財運」有多好？

你知道從生日也能看出一個人的運勢嗎？根據《Look Pretty 美日誌》報導，其實把「西元生日」的數字加總起來，看最後「尾數」是多少，就能知道你的「天生財運」如何喔！





舉例：若生日為「1994/02/15」，計算方法即為「1+9+9+4+2+1+5」，總和為「31」，尾數則為「1」。





結果分析





A.加總後的尾數是1或5：





生日加總後的尾數是1或5的朋友，你們是一出生就自帶財運的人，從小就金錢運出眾，家裡的經濟狀況也不錯，正因如此，你有愛亂花錢的壞習慣，想在中年後擁有大筆財富，你必須好好理財，並制定目標才能有所積蓄。



B.加總後的尾數是2或8：





生日加總後的尾數是2或8的你，財運總是大好大壞，父母、親戚對你並沒有助力，想要增加財運只能靠自己，偶有陌生人會成為你的貴人，尤其是明年（2021），你的運勢將逆轉，要好好把握，建議要有計劃性儲蓄。



▲從西元生日加總尾數，看出你「天生財運」有多好？（示意圖／NOWnews資料照） C.加總後的尾數是4或6：





生日加總後的尾數是4或6的人，天生好命，一生偏財運不斷，對金錢有極強的企圖心，但記住在事業上要能屈能伸，多與他人交際，才能讓金錢與權勢都更上一層樓。



D.加總後的尾數是0或3：





若生日加總後尾數是0或3，你有著錢滾錢的財運，常有中獎或贏錢等意外之財，但也因此有「愛賭」的壞習慣，自己要多注意，你的貴人是同性朋友，身邊朋友可以助你一臂之力，不過，你很容易受異性欺騙而破財，眼睛要放亮一點，潔身自愛，財運才會更平順。



E.加總後的尾數是7或9：





生日加總後尾數是7或9的人，財運非常好但也留不住，總是「賺多少花多少」，甚至還會超支，尤其要小心使用信用卡，做股票、基金等投資，要特別管理、詢問再下手，否則就算你人生貴人多多、好運不斷，也禁不起一次次的敗家，建議你可以讓信任的人幫你管理財務。（編輯：許苡晴）



