毛小孩怕冷穿衣服好嗎？內行吐「1句話」破真相：盡量別

隨著社會型態轉變，毛小孩在家中地位不再只是寵物，更是家裡的一份子，因此也會擔心牠們的身體狀況。近日，就有網友分享，最近天氣開始轉涼，看到許多人會買寵物服裝，「那些人到底在想什麼？」貼文一出也引起網友討論。
原PO在《PTT》表示，現在即將進入到秋季，氣溫逐漸下降，會看到有些人幫寵物穿衣服，但貓跟狗這些動物，天氣冷的時候身上毛皮就會變厚，反之夏天身上的毛就會長的比較稀疏，他們自己會調節好溫度吧，這也讓原PO好奇提問，「為什麼會有人想要給貓狗穿衣服，甚至是戴帽子，是不是商人的陰謀？」
網友看完就用一句點破，「就跟阿嬤永遠都覺得金孫衣服少穿一件一樣」，其他網友則回應「狗看品種吧，我家紅貴賓冬天一直抖，穿衣服就沒事」、「我家的貓也會怕冷，冬天都固定在暖氣前」、「我家狗狗，天冷會發抖流鼻水」、「我家的狗真的會冷啊」、「我看過野貓流鼻涕」、「其實貓會冷，貓是沙漠動物來著的」、「冬天出門遛狗會發抖，穿衣服再出門會有幫助」。
另外也有網友說，因為動物很依賴身體的觸感，它們習慣用全身去感知周圍的一切，一旦穿上衣服，動物的感覺就會變得混亂，想要逃避衣服給它們的壓力。
根據一名香港獸醫古道醫師指出，要注意罹患高血壓、心臟病、腎臟病的毛小孩，天氣太冷會導致血管收縮，可能會使病情惡化，建議屋內設置恆溫裝置或暖爐，讓整體環境變暖。（編輯：許智超）