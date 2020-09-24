毛小孩怕冷穿衣服好嗎？內行吐「1句話」破真相：盡量別

隨著社會型態轉變，毛小孩在家中地位不再只是寵物，更是家裡的一份子，因此也會擔心牠們的身體狀況。近日，就有網友分享，最近天氣開始轉涼，看到許多人會買寵物服裝，「那些人到底在想什麼？」貼文一出也引起網友討論。





▲網友認為，貓、狗會調節自身的溫度，那為何總是友人幫她們穿衣？（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

另外也有網友說，

根據

（編輯：許智超）