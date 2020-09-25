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女叫披薩外送！打開驚見「一畫面」傻眼　網全笑讚：貼心

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-09-25 07:37:26｜update2020-09-25 07:37:30

▲美國一名達人指出，會造成披薩加熱後風味不佳的主因，罪魁禍首為「微波爐」，並公開一絕招讓隔夜披薩「起死回生」。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲一名女大生分享，自己日前叫了披薩外送，怎料餐點打開竟驚見「一畫面」，讓她瞬間傻眼，而其他網友看後則紛紛笑讚「貼心」。（示意圖／與自pixabay）

近年美食外送平台掀起熱潮，只要在家動動手指就會有美食送上門。然而，近日有女大生分享，自己日前利用外送平台訂了披薩，沒想到餐點一打開竟看到「一驚人畫面」，讓她瞬間傻眼，不禁直呼「只是想吃個披薩...」而其他網友見狀後則笑翻，紛紛大讚「貼心」



原PO在《Dcard》貼出一張照片並表示，自己23日晚上近9點時，突然想吃宵夜，於是透過熊貓外送叫了「韓式泡菜燒肉」口味的披薩，沒想到餐點收到後，一打開盒子卻整個「不酥湖（舒服）了...」


而仔細一看照片，原來披薩上的固定器異常多，一般來說都只有中間有固定器，但原PO的披薩卻是每兩小塊中間就放一個，這讓她相當不解，直呼「這固定器的數量......是要防甩尾嗎？」

▲一名女網友在《Dcard》分享，自己日前叫披薩外送，餐點收到後拆封的「驚人畫面」。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在《Dcard》分享，自己日前叫披薩外送，餐點收到後拆封的「驚人畫面」。（圖／翻攝自《Dcard》）
畫面曝光，網友全被逗樂了，紛紛留言「真緊」、「比我女友跟我吵架時把我十字固定還結實」、「被封印的披薩」、「就怕你披薩飛走啊！我覺得貼心」、「也有可能妳的跟其他大單一起送，怕被壓扁放多一點吧」、「黑魔法的陣形吧？」「有點密集恐懼症...」「可能這一趟外送的量比較多吧！怕疊太多盒壓到醜掉？」「蠻貼心的欸！收到四分五裂的我才不爽哈哈哈」。


另還有人直指「我說認真的，這是怕Pizza在移動過程中，只要稍有位移就會被投訴到爆，所以外送人員寧願多放一點 也要防止愛小題大作的奧客」、「這不是固定器，這是防止披薩熱氣把盒子弄軟、塌陷黏料」。（編輯：許苡晴）

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