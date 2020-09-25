好市多挑牛肉！行家「靠肉眼」神選絕美油花　網跪求教學

美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。而中秋假期將近，不少民眾也紛紛開始準備烤肉食材，對此就有一名網友分享了自己僅靠肉眼就挑選的牛肉，讓許多網友一看都驚嘆直呼「這油花也太美了吧！」

▲原PO僅靠肉眼挑選牛肉。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

▲牛肉上的油花遍布均勻，也讓人一看胃口大開。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）