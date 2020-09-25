好市多挑牛肉！行家「靠肉眼」神選絕美油花　網跪求教學

美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。而中秋假期將近，不少民眾也紛紛開始準備烤肉食材，對此就有一名網友分享了自己僅靠肉眼就挑選的牛肉，讓許多網友一看都驚嘆直呼「這油花也太美了吧！」
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己在逛好市多時，經常看到不少婆媽以各種方式挑選牛肉，其中最常看見的就是「戳」和「捏」，面對這樣的狀況，他就不解提問「到底？我以為用看的就可以了……」
隨後原PO也貼出好幾張照片，只見畫面中，原PO將牛肉切開來，裡頭的油花分布均勻，絕美的油花，也讓不少老饕光看就垂涎三尺，讓人胃口大開。
貼文一曝光後，不少網友都紛紛驚嘆留言，「這塊100分，請問收徒弟嗎？」「你這塊的油花太美了」、「難道是傳說中的神之眼嗎？」「這塊肉真的頂級⋯」、「這根本是炫耀文」、「好漂亮的牛呀！紋好美！」、「太扯了吧！這油花....」。
不過也有人指出，該塊肉的等級本來就相當高，直言「Prime等級的就比較漂亮」、「Prime的當然啊！精選的就真的是賭一把了」、「Prime就贏了」、「Prime的正常發揮」。此外，亦有行家分享自己的做法，直言「其實摸的出來，在低溫下油脂跟肉的軟硬度有差，通常軟趴趴的油會比較少，我自己修了幾百條板腱的經驗，但一般人應該感覺不出來。」（編輯：陳雅雲）