民宿泡澡驚見眼鏡蛇！業者「慰問」讓她臉綠：開玩笑嗎

隨著疫情趨緩，國內旅遊的遊客明顯增加，許多民眾也願意花錢入住到好山好水的民宿，但如果遇到不速之客闖入，原本的好心情都會被打亂。近日，就有網友抱怨，在民宿泡澡卻遇見「眼鏡蛇」，店家的處理方式，更讓她傻眼，貼文一出也引起網友討論。
原PO在《爆廢公社》表示，日前朋友一家人入住花蓮的民宿，朋友在房間泡澡時發現浴池裏，出現一條眼鏡蛇，立馬打電話通知櫃檯，但過了很久都沒人來，於是朋友直接跑到大廳，卻發現業主正在悠閒的喝紅酒，而業主聽到朋友的通知才緩緩的去叫兩個工讀生去抓起來。
朋友指出，這時櫃檯才說剛剛有電話來通知了，「沒看過這樣的民宿，一晚還要5千多元」，工作人員還幸災樂禍的笑嘻嘻說「叫蛇給我們小費」，事後店家都裝沒事一樣繼續喝紅酒，太晚了臨時找不到飯店可以睡，整家人嚇到整晚不敢睡，隔天早上才有一個工作人員要送一隻布娃娃慰問被朋友拒絕了。
許多網友看到也回應，「被咬到會死人啊，好可怕」、「眼鏡蛇欸，咬到就出事了」、「別開玩笑了，有夠恐怖」、「民宿要有一點危機意識」、「是要嚇死誰，這樣我也不敢睡」、「完全無法接受，會馬上離開」、「這態度很母湯」、「娃娃的概念是？」、「這隻有毒的」。
不過也有網友說，「這樣的環境，有爬蟲類去探訪也是正常的」、「生態真好 ，不過住起來還真刺激」、「看水中倒影應該是露天浴池，會出現蛇感覺很正常」、「環境生態好露天的地方，其實也很難避免一些爬蟲類跑進來吧」、「業主感覺很習慣了，連工讀生都不怕」、「工讀生還要會抓蛇阿」、「這感覺不是第一次抓，應該抓好幾次很熟練了」。（編輯：許智超）