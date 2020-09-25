民宿泡澡驚見眼鏡蛇！業者「慰問」讓她臉綠：開玩笑嗎

隨著疫情趨緩，國內旅遊的遊客明顯增加，許多民眾也願意花錢入住到好山好水的民宿，但如果遇到不速之客闖入，原本的好心情都會被打亂。近日，就有網友抱怨，在民宿泡澡卻遇見「眼鏡蛇」，店家的處理方式，更讓她傻眼，貼文一出也引起網友討論。

▲網友指出，工讀生熟練的把蛇抓起來。（圖／翻攝自《爆廢公社》 ）