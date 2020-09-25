「環狀線VS文湖線」哪條比較好？乘客答案一面倒：贏太多

台北捷運因明亮設計，清楚明顯的交通路線，被認為是相當優秀的大眾運輸系統，就連國外也讚嘆不已。不過，就有網友好奇，北捷的文湖線和環狀線，究竟哪一條線比較受人喜愛呢？對此，也引來許多乘客曝光答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示大台北地區的捷運線，其中又以「文湖線」和「環狀線」兩條最受討論，他也就好奇提問「有別於其他藍紅綠橘，坐擁長長的轉乘路線，這兩條線拿出來比較，誰會是比較棒的那個？像這樣的八卦有沒有」。
問題一曝光後，就引來網友討論，其中不少人都秒選「文湖線」，直言「文湖線轉乘跟動線屌打環狀線」、「文湖吧！至少轉乘很OK」；另外也有乘客指出環狀線的問題，「環狀線的轉乘根本做壞了」、「環狀線到板橋走超久」、「環狀線簡直超拖的，搭到我下車頭都想去撞環狀線的柱子」、「環狀線被板橋那段毀了」。
但也有人緩頰「文湖線班次多，環狀線則是到板橋車站方便，到板橋很方便，高鐵台鐵都適合，文湖線也因為松山機場繞了一下」、「環狀線是地的問題阿！沒地方蓋了，而且本來藍線是打算在漢生東路文化路口那邊蓋站，後來説要離新板橋車站近才改位置，就只能犧牲環狀線板橋站的位置」。
事實上，新北捷運局長李政安6月底就曾針對環狀線轉乘問題回應，表示環狀線新北產業園區站、板橋站的中長程客運站都在規畫興建中，2022年安坑輕軌、2025年萬大中和線建成後，也將與環狀線相連接，完成後就能提供更便捷的轉乘。（編輯：陳雅雲）