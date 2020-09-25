「環狀線VS文湖線」哪條比較好？乘客答案一面倒：贏太多

台北捷運因明亮設計，清楚明顯的交通路線，被認為是相當優秀的大眾運輸系統，就連國外也讚嘆不已。不過，就有網友好奇，北捷的文湖線和環狀線，究竟哪一條線比較受人喜愛呢？對此，也引來許多乘客曝光答案。

▲原PO提問，文湖線和環狀線哪條線比較受人喜愛？（圖／翻攝PTT）