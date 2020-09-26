超級毛！男投販賣機買飲料　下秒驚見「超可怕畫面」嚇壞

在日本，「自動販賣機」在大街小巷隨處可見，不僅數量多，產品種類也非常多樣，深受不少民眾喜愛，只要投入正確金額，就能選取自己想要的飲料或其他商品。不過，最近有名男網友在購買時，卻遇到「一畫面」，也讓他瞬間發毛。

該名日本男網友「potetodaze1129p」日前在推特上分享兩張照片，他提到自己先是站在自動販賣機前，已經事先看好想要的飲料後，便拿出硬幣準備投進「硬幣孔內」，豈料，就在這時，他不知為何突然覺得有些不對勁，便把頭湊向投幣孔前，怎知竟剛好和裡面「一雙眼睛」四目相交。

▲日本男網友PO出照片。（圖／翻攝自potetodaze1129p推特）

貼文一出，立刻引起2.2萬人轉發，還有10.8萬人按讚，「我住鄉村，這裡的販賣機也常看見青蛙爬在上面，但塞在投幣孔我還是第一次見」、「我超怕青蛙，絕對會當場暈倒」、「你直覺真準，如果不注意就直接大力投錢進去，不知道會發生什麼事」、「真的會嚇死」。（編輯：郭佩蓉）



