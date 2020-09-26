男買「智能仿真哈士奇」砸千元！一開箱秒變臉：AI在哪裡

隨著科技日新月異，市面上出現許多AI智能應用的商品，不過近日就有不少網友發現臉書上出現一款「純手工AI智能仿真寵物狗」，而就有一名男網友看到廣告影片內容誤信為真，心動之下立刻花千元下單，沒想到商品送到家後開箱卻發現，寄送來的貨品根本是夜市攤販在賣的電動玩具狗，畫面曝光後也吸引不少受害者紛紛出面抱怨。

原PO在18日於臉書社團《爆料公社》發文表示，他日前在臉書看到一個贊助廣告，其中強打「純手工AI智能仿真寵物」的商品，宣傳影片內強調這隻仿真哈士奇能配合主人手勢，活靈活現的模樣相當討喜，廣告內容中更推銷「＋400可得第二個」、「孩子都喜歡它，送禮物的最佳選擇」。

▲原PO在臉書看到廣告，滿心期待的下單。（圖／臉書社團《爆料公社》）

這名男網友心動之下就立刻匯款將近千元，沒想到滿心期待的原PO一收到貨，開箱才看見寄來的根本只是個廉價的絨毛布娃娃，讓他氣得痛批這隻「根本就是夜市裡賣1、2百塊，邊走邊叫，連直線都走不好，結果你一隻賣快一千元 」，認為自己被詐騙的原PO氣憤的向店家賣場詢問該如何退費，結果卻直接被列入黑名單封鎖，只好無奈呼籲其它消費者「果然是詐騙，請大家不要再上當去購買了！」

▲想買給毛孩當玩伴的商品寄來了。（圖／臉書社團《爆料公社》）

▲打開一看卻發現根本和影片天差地遠。（圖／臉書社團《爆料公社》）

畫面曝光後，不少網友也和原PO一樣看到實品也跟著傻眼，紛紛留言表示「臉書購物真的要注意，根本沒有保障」、「這種來源不明的店家最好不要買」、「真的要學會判斷看到的東西」、「臉書買東西很雷，超容易被騙，別傻傻的」、「AI在哪」、「影片是真實狗狗但商品不一定是啊」。

此外，行政院農業委員會就曾指出這類詐騙手法的5大特徵，建議民眾可以仔細針對「網頁夾雜簡體字或非台灣用語」、「限時限量、悲情行銷及超低價等方式」、「商品未標示出貨地」、「公司資訊、地址、電話等聯絡方式不明」以及「僅在社團、群組私下販售且商品成分資訊不公開」等特徵判斷，消保處也建議民眾網購盡量選在有保障的交易平台進行，臉書並非其中之一。（編輯：楊智傑）